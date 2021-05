Gonçalo Guedes testou positivo à Covid-19, avança o Maisfutebol. A notícia surge um dia depois de o Valência ter comunicado que, além de Thierry Correia, havia um outro jogador infetado com o novo coronavírus.

O resultado positivo do jogador de 24 anos é conhecido na véspera do início dos treinos da seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta quinta-feira. Contudo, como lembra o Maisfutebol, a infeção pelo novo coronavírus pode não por em causa a participação de Guedes no Euro 2020, uma vez que o período de quarentena termina antes do início da competição.

O Euro 2020, originalmente marcado para 12 de junho a 12 de julho de 2020 e adiado devido à pandemia, decorre entre 11 de junho e 11 de julho pela primeira vez em várias cidades europeias. Ao todo, serão 11 as cidades anfitriãs. As meias finais e final irão acontecer no estádio Wembley, em Inglaterra.

Portugal integra o Grupo F, que inclui as seleções da Hungria, França e Alemanha.