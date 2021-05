Até às 6 da manhã desta quinta-feira, foram suprimidos dois comboios urbanos do Porto e três regionais, nas linhas do Minho e Oeste, segundo o primeiro balanço da CP-Comboios de Portugal enviado à Rádio Observador. Os trabalhadores da CP estão em greve por aumentos salariais generalizados, a redução do horário de trabalho para as 35 horas e da idade de reforma, assim como pela melhoria do serviço público prestado.

Os efeitos, porém, pouca se estão a notar. Na estação de Queluz, na Linha de Sintra, a reportagem da Rádio Observador deu nota, pelas 8h00, de que os comboios estavam a passar sem grandes perturbações. Aliás, a informação que consta nos painéis informativos, e confirmada por utentes à Rádio Observador, revela isso mesmo: que não têm havido supressões, embora se tenha verificado, pelo menos, um adiamento de um comboio. Além disso, estão menos passageiros nas plataformas do que é habitual, sinal de que os comboios estão a circular ou de que os utentes procuraram alternativas, perante os avisos que circularam na véspera de que a greve poderia causar perturbações. O traço mais evidente da paralisação é, para já, na estação de Queluz, o facto de as bilheteiras se encontrarem fechadas.

Num outro ponto de reportagem, na estação do Cacém, a TVI24 mostrava, pelas 7h00, que, na linha de Sintra, todos os comboios estavam a passar desde as 6h00 regularmente, sem comboios suprimidos, embora alguns circulassem com redução de carruagens. Cerca de 1h00 depois, a estação televisiva dava conta, no mesmo local, de um comboio suprimido no sentido Lisboa-Oriente, mas que não provocou grandes ajuntamentos, dado que o transporte seguinte chegou 10 minutos depois. Um outro comboio também foi, entretanto, suprimido, mas também não causou ajuntamentos naquela estação.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e pela Federação de Sindicato de Transportes e Comunicações (FECTRANS), da CGTP, não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.

À Rádio Observador, José Manuel Oliveira, da FECTRANS, revela que não se avançou na negociação dos aumentos salariais. “Hoje os salários de entrada neste setor irão ficar muito próximos do salário mínimo nacional, nomeadamente em categorias de elevados níveis de conhecimentos técnicos e de responsabilidade, com o problema de distorcer a grelha salarial, colocando no mesmo nível de vencimento categorias com funções e responsabilidades diferentes”, critica.

Em comunicado, a CP avisou que “a greve abrange o período entre as 00:00 e as 24:00 de dia 27 de maio, mas o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, nomeadamente ao final do dia 26 de maio e às primeiras horas da manhã de dia 28 de maio”.