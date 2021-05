Em ano de “Wandavision”, que ao longo de todos os episódios faz uma homenagem constante a formatos clássicos da televisão de comédia, era inesperado encontrar outra série do universo da Marvel inspirada nos mesmos géneros. “M.O.D.O.K.”, que se estreou a 21 de maio no Disney + (os seus dez episódios chegam semanalmente), tem personagens da Marvel, mas está fora do grande bolo que é o Universo Cinematográfico da companhia. Está fora de tudo, para dizer a verdade. É uma inesperada surpresa – e é um refresco – na comédia televisiva, inspirada em sitcoms familiares.

Há vários ingredientes nesta receita. A série “M.O.D.O.K.” é o resultado de um trabalho feito em stop-motion, foi criada pelos Stoopid Buddy Stoodio, de Seth Green (lembram-se dele de “Buffy”?) e Matthew Senreich, também responsáveis por “Robot Chicken”, provavelmente a melhor sátira – para televisão – à cultura popular deste século. A voz de “M.O.D.O.K” pertence a Patton Oswalt – que também é um dos criadores desta adaptação –, com uma tónica ótima para este género e com quem o Observador falou via Zoom sobre esta nova série. E “M.O.D.O.K.” não é um superherói, mas um vilão, com um aspeto repugnante, em forma de supercérebro num corpo minúsculo.

Patton Oswalt explica-o em poucas palavras:

“É uma cabeça gigante, raivosa, que quer dominar o mundo. Uma personagem típica de Jack Kirby, M.O.D.O.K. antes de ser M.O.D.O.K. é um tipo abaixo da média, que é transformado num supercérebro para ser usado como arma, e que ganha autonomia e quer controlar o mundo, destruir tudo.”

Este “abaixo da média” é central para entender a série. Imaginemos as frustrações de um tipo assim, a quem é dado muito poder e que não consegue lidar emocionalmente com isso. Agora acrescentemos vários fatores: a empresa que gere está à beira do colapso, ninguém o respeita, a família está farta dele e M.O.D.O.K. enfrenta uma crise de meia-idade.

[o trailer de “M.O.D.O.K.”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É com isto que o espectador tem de lidar. Uma animação em stop-motion sobre um vilão frustrado, que quer, à força, duas coisas: respeito e ter uma vida normal. E tudo está a falhar. A vida normal é um dos grandes segredos de “M.O.D.O.K.” — a série — porque transformam o formato não numa série Marvel, mas numa sitcom situacional familiar. Os vilões têm os mesmos problemas que nós? Certo, mas agora imagine-se isso com um supercérebro, um superego e uma superúlcera nervosa de quem não vai aceitar as regras do mundo.

O falhanço de M.O.D.O.K. como pessoa, pai, marido, vilão, empresário, cientista, é monumental. E o espectador sabe logo disso: “Ele está chateado com os heróis e com os vilões. Ele acha que é desrespeitado por todos, porque nunca é colocado ao nível dos seus pares. Sempre abaixo. Adoro esse tipo de frustração de quem está na categoria C mas quer ser A, é algo tão humano. Além disso, ele quer destruir o mundo e, simultaneamente, ter uma família adorável. Ele quer tudo. E não percebe que tem de fazer escolhas.”

Patton fala fascinado sobre M.O.D.O.K.. Vê nele uma mensagem tão acertada para os dias de hoje, um veículo para espelhar muitas das coisas que acontecem na atualidade. E, sobretudo, a exaustão do individualismo, potenciada pela internet/redes sociais, e a inabilidade que isso cria em aceitar erros. Queremos ser todos perfeitos, mas somos todos M.O.D.O.K.: “Ele nunca vai admitir o fracasso e isso faz parte da piada – apesar de estar tudo a desintegrar-se à sua volta. Isso faz com que a tensão aumente e, obviamente, que a família se destrua mais rapidamente, que os planos de domínio do mundo fracassem ainda mais monumentalmente e que até as ambições como cientista desiludam. Tudo o que ele está a fazer está a ruir.” Qual a solução? “Falar mais alto, negar ainda mais.” Reconhecem um padrão?