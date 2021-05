Muito antes de pensarmos sobre o que é isto da natureza humana, já os antigos discorriam acerca de tudo aquilo que nos une: existe algo unânime na forma como todos nós vivemos a vida – queremos evitar a dor e o desconforto e sentir prazer e satisfação. Até aqui, estamos alinhados? Ora, nem sempre é fácil atingir essa sensação de prazer quando está em causa deixar de lado hábitos instituídos, automáticos, aos quais sempre recorremos porque nos é confortável fazê-lo – não significa, por isso, que sejam os mais benéficos. Não queremos pensar por si mas não é ousadia assumir que todos nós experienciamos isto – afinal, somos humanos -, e por isto, falamos do processo de ganhar consciência de que existe algo melhor à nossa espera do outro lado do desafio: pode custar superar o desconforto inicial de não nos conformamos com o que sempre foi feito, mas mediante certos gatilhos, torna-se mais fácil fazê-lo.

Custa acordar muito cedo de manhã para ir correr, não é? Mas apostamos que a sensação que obtém depois de sair do ginásio compensa. Custa controlar-se para não comer três sobremesas ao invés de uma após um almoço saudável, não é? Compensa a sensação de leveza que sentirá ao deixar a mesa de refeição. E custa acreditar que existe uma forma diferente, melhor, de fazer o que sempre foi feito? Sim, mas quando perceber os benefícios da mudança, as suas respostas químicas também se vão adaptar a essa nova realidade.

Quando superamos um desafio, sentimo-nos positivos, concretizados, realizados, felizes: imagine jatos de dopamina, a hormona responsável pela felicidade, a ativar os neurotransmissores que fazem parte do seu sistema nervoso central, parte crucial do sistema de recompensa cerebral. É assim que se sentirá ao conhecer a nova campanha da AEG, “Challenge The Expected”, que promove uma profunda identificação com a natureza humana: afinal, queremos sempre o melhor para nós. E, mesmo quando não acreditamos que é possível fazer diferente, a AEG mostra-nos a facilidade nesse processo.

É sobre desafios diários e sobre todas as formas que existem para superá-los que a campanha da AEG nos convida a redefinir o que esperamos dos nossos eletrodomésticos. A campanha apresenta não só os valores que distinguem esta marca alemã, como a gama inovadora de produtos AEG, concebida com tecnologia inteligente, um design responsivo e totalmente adaptado às suas necessidades. “Porquê conformar-se?” é a questão que lhe é colocada.

O desafio é colocado ao longo dos vários vídeos que apresentam a marca alemã num tom sofisticado, moderno, apelativo, que convida o leitor a colocar de lado hábitos antigos e a acreditar que existe melhor à sua espera (eletrodomésticos, dizemos).

Não é só em restaurantes que o seu bife fica no ponto. Agora, no conforto da sua casa, esta placa com uma sonda térmica sem fios, que mede a temperatura do interior dos alimentos, permite os ajustes de potência necessários para que jante fora, dentro de casa. Lá está, porquê adivinhar quando pode saber o ponto de cozedura exato dos seus alimentos com a placa SensePro?

E porquê pensar em graus e conformar-se com um forno que não está à altura das suas expetativas? O seu forno SteamPro, com um comando rotativo, permite selecionar a opção ‘mal passado’, ‘médio’ ou ‘bem passado’, para que se obtenha resultados perfeitos em casa, sem nunca, mas nunca, pensar em graus.

Perguntamos-lhe: porquê agarrar-se ao passado quando pode alterar as regras e tornar a cozedura dos vegetais mais sustentável sem sacrificar o sabor? Desafie as convenções e acredite que é possível elevar os vegetais que coloca na mesa do jantar, enquanto cuida do ambiente: a inovação também tem disto, a funcionalidade destes eletrodomésticos permitem-lhe ser mais inteligente com a sua utilização, poupando o tempo, a energia, a eletricidade, a indecisão que não precisa.

E porquê uma máquina de lavar a loiça ao seu nível? Com a tecnologia ComfortLift, deixará de sacrificar a sua coluna para colocar a loiça no cesto inferior da sua máquina. Se já não tem de curvar-se, porquê conformar-se com uma cozinha que não está à altura das suas expetativas?

Porquê conformar-se com hábitos de lavagem que não estão à altura do seu estilo de vida? Agora, com a máquina de lavar roupa com tecnologia ProSteam, refresque a sua roupa sabendo que estará efetivamente a poupar cerca de 40 litros de água. Preferia não ter de lidar com detergente? Ora, com esta máquina da AEG acerta sempre: com um sistema de AutoDose, proteja as suas roupas contra a descoloração ou envelhecimento. Preocupe-se menos, para cuidar mais.

Estará o leitor aborrecido com tanto trocadilho? Mais um, para terminar, deixando a nota que em www.aeg.com.pt encontrará uma montra virtual com todos os produtos ao seu dispor, como o aspirador vertical QX9, que alia a potência e o desempenho excecional à beleza, para que nunca tenha de esconder o seu aspirador no local mais escuro da casa.

Mas a AEG não está atenta apenas ao seu conforto em casa – também apoia causas que são importantes para todos nós, como a Cultura. Por isso, numa altura extremamente difícil para esta área, a AEG decidiu apoiar os artistas portugueses e desafiou Anna Westerlund a criar uma peça de arte a partir de uma placa de indução, dando uma nova vida a este eletrodoméstico inutilizado, que esteve em leilão até ao passado dia 23 de maio e teve uma licitação final de 850€, tendo sido totalmente doado à União Audiovisual.

Desde o século XIX, quando esta marca centenária foi fundada em Berlim, que nunca se conformou com o razoável, inova para que o consumidor possa preocupar-se menos e cuidar do que é mais importante. O valor destes eletrodomésticos está, além da funcionalidade, na experiência superior em cada utilização: tratam-se de produtos premium que se distinguem de todos os outros pela forma como lhe facilitam a vida. Eles já são suficientemente inteligentes para fazerem mais por nós.

Parece uma coisa simples, não é? O manifesto está lançado, agora só basta o leitor alterar as regras do seu jogo e acreditar que os eletrodomésticos podem fazer mais por si e que você pode (e deve) cozinhar, saborear, limpar, lavar melhor, porque no fundo, merece viver melhor. Desafie-se, porque a resposta… essa já a sabe. Preocupe-se menos, cuide mais.