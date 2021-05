“Cruella”

Depois de dois filmes de imagem real (o primeiro divertido, o segundo muito mau) com base na animação “Os 101 Dálmatas”, com Glenn Close no papel da espalhafatosa vilã Cruella de Vil, a Disney volta à carga com esta “origin story” em que é inventada uma infância e uma juventude para Cruella, aqui personificada por Emma Stone. Esta Cruella é agora mais vítima que vilã, função que fica aqui a cargo de Emma Thompson, e afinal gosta de cãezinhos, abrindo apenas uma exceção para os Dálmatas. A história, atarefadíssima e confusa, passa-se nos anos 60 e 70 no mundo da moda de Londres, o tom do filme é de farsa com pretensões a comédia negra e as interpretações de Stone e Thompson andam entre o “high camp” e o histriónico. E o que diriam Dodie Smith, autora do livro original, e Walt Disney se vissem que algumas das suas personagens mudaram de etnia por causa das quotas politicamente corretas agora em vigor em Hollywood?

“Ao Sabor da Ambição”/”Dias Selvagens”

O ciclo “O Mundo de Wong Kar-Wai” acolhe esta semana os dois primeiros filmes do realizador de “Chungking Express” e “Disponível para Amar”, respetivamente “Ao Sabor da Ambição”, de 1988, e “Dias Selvagens”, de 1990, inéditos no cinema em Portugal e em cópias digitais restauradas. O primeiro é uma história de amor, ambição e lealdade envolvendo um “gangster” de Hong Kong, a prima pelo qual ele se apaixonou e o seu parceiro de crime, interpretada por Andy Lau, Maggie Cheung e Jacky Cheung; o segundo centra-se num homem (Leslie Cheung) que descobre que a mulher que o criou (Rebecca Pan) não é a sua verdadeira mãe; e nas duas mulheres muito diferentes uma da outra (Maggie Cheung a Carina Lau) com que se envolve. Contando já neste segundo filme com Christopher Doyle na direção de fotografia, Wong Kar-Wai revela já em ambos, formal, estilística e tematicamente, o dinamismo, a inventividade narrativa e visual e os interesses em termos de histórias e personagens que viria a demonstrar subsequentemente.

“Um Lugar Silencioso 2”

John Krasinski assina o argumento e realiza esta parte 2 do seu grande sucesso de ficção científica pós-apocalíptica de 2018, passado numa Terra invadida e devastada por criaturas alienígenas cegas, mas dotadas de hipersensibilidade auditiva, que caçam os humanos pelo som. Depois de começar por mostrar, retrospetivamente, o início do ataque extraterrestre que devastaria o mundo, a ação avança no tempo para se centrar nos sobreviventes da família Abbott, mãe e três filhos, um dos quais bebé, que abandonam o seu refúgio no campo logo após os acontecimentos do final do primeiro filme. Pelo caminho, reencontram o seu amigo e vizinho Emmett, que perdeu todos os seus durante a tragédia. Com Emily Blunt, Millicent Simmonds e Cillian Murphy. “Um Lugar Silencioso 2” foi escolhido com filme da semana pelo Observador, e pode ler a crítica aqui.