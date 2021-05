Durante dez anos, Ross e Rachel na série “Friends”, personagens desempenhadas pelos atores David Schwimmer e Jennifer Aniston, fizeram parte da trama central com a relação atribulada a criar muita expetativa entre os fãs que, tantos anos depois, sabem como essa história acabou. O que talvez não fosse tão evidente é que a química entre os dois atores foi real nos primeiros episódios da série que viria a contagiar milhões.

Em conversa com o apresentador James Corden, no episódio especial “Friends – The Reunion”, que estreia esta quinta-feira na HBO Portugal, os dois atores admitiram que ambos tinham sentimentos um pelo outro antes das suas personagens se juntarem. “Na primeira temporada eu tinha uma grande pancada pela Jen”, comentou Schwimmer, para ver a colega de elenco acrescentar: “foi retribuída”.

During the 'Friends' reunion, Jennifer Aniston and David Schwimmer revealed they had crushes on each other while filming the show.​ https://t.co/JfGW4uYLyA

— Entertainment Weekly (@EW) May 27, 2021