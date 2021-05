Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido esta manhã, em São Miguel, nos Açores, com epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de São Brás, sem registo de quaisquer ocorrências.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), informa que o evento foi registado às 10h16 locais (11h16 em Lisboa) e teve “magnitude 2,3 na escala de Richter“.

De acordo com a informação disponível até ao momento “o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Furnas (concelho de Povoação, ilha de São Miguel)”, lê-se na mesma nota.

Foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Ribeira das Tainhas e São Miguel, no concelho de Vila Franca do Campo, também em São Miguel? Contactada pela agência Lusa, fonte da Proteção Civil açoriana adiantou “não haver registo até ao momento de qualquer ocorrência relacionada com o sismo“.