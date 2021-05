Depois do gordo sucesso crítico e comercial de “Um Lugar Silencioso” – foi, na relação custo/receitas, o filme mais lucrativo da Paramount, que o distribuiu, em 2018 – o realizador e ator John Krasinski não queria estar envolvido numa parte 2, por pensar ser muito difícil que a continuação pudesse estar à altura do filme original, ou mesmo melhorá-lo. Mas não só o estúdio o conseguiu convencer, como o projeto é agora uma trilogia, tendo em conta que este “Um Lugar Silencioso 2” termina com vários fios da história por amarrar. Quem não quis participar foram os argumentistas Scott Beck e Bryan Woods, que escreveram “Um Lugar Silencioso” com Krasinski, por terem já outros projetos entre mãos.

Assim, John Krasinski, cuja personagem morreu no final do primeiro filme, escreveu sozinho “Um Lugar Silencioso 2”, além de realizar. E temos de lhe dar razão quanto à relutância que inicialmente ele havia revelado sobre a possibilidade da continuação poder pedir meças ao seu antecessor. Apesar de fazer o possível para repetir e decalcar as atmosferas, as situações, a tensão esfrangalha-nervos e o terror assente no silêncio que condiciona a vida dos sobreviventes da invasão de alienígenas ferozes, cegos e dotados de audição hipersensível, e de Emily Blunt e Millicent Simmonds repetirem as suas estupendas e intensas interpretações, “Um Lugar Silencioso 2” está abaixo do original.

Depois de começar com um “flashback” que mostra o início do ataque extraterrestre que devastaria o mundo, a ação avança no tempo para se centrar nos sobreviventes da família, mãe e três filhos, um dos quais bebé, que abandonam o seu refúgio no campo logo após os acontecimentos do final do primeiro filme, encontrando pelo caminho um amigo e vizinho, Emmett (Cillian Murphy), que perdeu todos os seus. É aí que o enredo se bifurca: a jovem Regan (Simmonds) parte em busca de uma comunidade livre das criaturas predadoras que poderá existir numa ilha próxima, e Emmett segue-a para a proteger, enquanto Evelyn (Blunt), o outro filho e o bebé ficam para trás à espera de novas, escondidos numa fundição em ruínas.

Seguem-se, de ambos os lados, peripécias, sobressaltos e confrontos aterrorizadores com os alienígenas cegos e assassinos, mas também com sobreviventes com muito más intenções. Apesar de haver um par de sequências de gelar a espinal medula, e da inventividade com que Regan usa o seu aparelho de audição e um amplificador portátil como arma contra os monstros, “Um Lugar Silencioso 2” limita-se praticamente a chover no molhado do original, e com menos impecto, passado que está o efeito de novidade. E a parte final na ilha-refúgio, que deixa a história para ser resolvida na parte 3, é muito reminiscente de “Parque Jurássico”.

Talvez seja finalmente resolvido nesse terceiro filme o grande (e irritante) enigma do original, que se prolonga em “Um Lugar Silencioso 2”: a racionalização dos extraterrestres, da sua natureza e do seu comportamento. De que mundo vêm eles, e o que são? Uma espécie aleatória e selvaticamente destruidora? A guarda avançada de uma espécie de “aliens” mais desenvolvida? O equivalente a um exército de cães de caça extraterrestres? Se esta série de filmes tivesse sido escrita por um autor de ficção científica, a explicação já tinha sido dada, na altura certa e satisfatoriamente.