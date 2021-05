A Unicef receberá 220 milhões de doses da vacina Sputnik V da Rússia, com o objetivo de imunizar 110 milhões de crianças, anunciou esta quinta-feira o Fundo de Investimento Direto Russo (FIDR), em comunicado.

O acordo de fornecimento acordado com a Unicef irá expandir o acesso às vacinas e permitirá satisfazer a procura mundial“, disse o FIDR.

O fornecimento e entrega da vacina russa está, contudo, sujeita à autorização da Organização Mundial de Saúde (OMS) para este procedimento de utilização de emergência. O FIDR espera que esta decisão seja anunciada “em breve”, dado que pediu a aprovação da OMS já em outubro de 2020.

O fundo russo acrescentou também que está em conversações com a Aliança GAVI, a fundação de Bill e Melinda Gates, para ver se pode incluir a Sputnik V no mecanismo internacional COVAX, concebido para a distribuição equitativa de vacinas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia tem quatro vacinas contra a Covid-19 de produção própria: a Sputnik V, a EpiVacCorona e a CoviVac, todas compostas por duas doses, e a Sputnik Light, de dose única. A Eslováquia e a Hungria são os únicos países da União Europeia que autorizam a administração da Sputnik V, que ainda não foi aprovada pelo regulador de medicamentos da UE. As autoridades russas anunciaram que, nas últimas semanas, houve um acréscimo do número de casos positivos e que a situação pandémica no país continua “tensa”.

No total, a Rússia regista mais de cinco milhões de casos, tornando-se o sexto país do mundo com mais infeções, em termos absolutos, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil, França e Turquia, respetivamente.