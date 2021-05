O treinador Zinedine Zidane vai abandonar o comando da equipa de futebol do Real Madrid, anunciou esta quinta-feira o clube madrileno.

A saída de Zidane (naquela que é a segunda vez que sai do Real) acontece quatro dias depois de ter terminado a época de 2020/2021, na qual os “brancos” falharam o objetivo com que partem todas as temporadas: ganhar o campeonato. Aliás, o Real acabou a época sem um único título, algo que é a primeira vez em mais de uma década.

“O Zidane é um dos grandes mitos do Real Madrid e a sua lenda vai muito além daquilo que fez como jogador e treinador do nosso clube”, salientou o Real de Madrid num comunicado.

Zidane tinha contrato até junho de 2022.

O treinador francês saiu do clube pela primeira vez em 2018, depois de ter conquistado três títulos consecutivos da Liga dos Campeões (2016 a 2018). Nesses dois anos e cinco meses em funções no Real, Zidane ganhou nove títulos, incluindo dois mundiais de clubes, duas Supertaças da UEFA, um campeonato espanhol e uma Supertaça Espanhola.

Nesta sua segunda passagem, Zidane apenas ganhou uma liga espanhola e uma supertaça de Espanha.