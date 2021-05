A 94.ª cerimónia de entrega dos Óscares vai decorrer em 27 de março de 2022, e não em fevereiro como estava inicialmente previsto, anunciou na quinta-feira a Academia de Cinema dos Estados Unidos, que atribui os prémios.

“A 94.ª cerimónia de entrega dos Óscares será mudada para 27 de março de 2022. O espetáculo, que será transmitido em direto [nos Estados Unidos] na ABC, a partir do Dolby Theatre, em Hollywood, estava inicialmente calendarizada para 27 de fevereiro de 2022”, lê-se num comunicado na quinta-feira divulgado na página oficial dos prémios de cinema norte-americanos.

Segundo a mesma fonte, para serem elegíveis para os Óscares, os filmes devem ter data de estreia entre 1 de março e 31 de dezembro de 2021, e os nomeados serão anunciados em 8 de fevereiro de 2022.

Este ano, a cerimónia de entrega dos Óscares aconteceu em 25 de abril. A cerimónia estava inicialmente prevista para final de fevereiro, mas foi adiada num contexto de pandemia da Covid-19 que afetou a indústria cinematográfica em todo o mundo e em praticamente todas as áreas, da produção à distribuição e exibição.

“Nomadland”, um drama social, que documenta a vida na estrada de norte-americanos postos à margem na sequência da crise do subprime, triunfou na 93.ª edição dos Óscares, conquistando três das sete estatuetas para que estava nomeado.

A 93.ª edição dos prémios de cinema norte-americanos bateu o recorde de nomeações para mulheres, atingindo as 76, mas prefigura-se como histórica de várias formas, pela diversidade, e além das restrições provocadas pela pandemia, que levaram a gala a diferentes palcos.

Foi nesta edição que a primeira mulher não branca venceu o Óscar de Melhor Realização (Chloé Zhao), que uma atriz coreana conseguiu um Óscar de representação (Yuh-Jung Youn), e que as primeiras mulheres afro-americanas conquistaram o Óscar de Melhor Caracterização (Mia Neal e Jamika Wilson).

Num ano em que a maioria dos espectadores viu os filmes nomeados em casa, devido ao encerramento das salas de cinema por causa da pandemia de Covid-19, as plataformas de streaming assumiram um papel vital.

A Netflix foi a plataforma com mais indicações aos Óscares este ano, num total de 36 nomeações em 17 filmes, e saiu da cerimónia com o maior número de vitórias: sete estatuetas douradas. A Disney, que detém a Searchlight e controla a Hulu, ficou em segundo na contabilidade do streaming, com cinco troféus.

A 93.ª cerimónia dos Óscares decorreu entre a estação de comboios Union Station, na baixa de Los Angeles, e o Dolby Theatre, em Hollywood, com restrições devido à pandemia de Covid-19.