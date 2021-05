O Ministério Público recebeu duas denúncias a acusar Jorge Pires, agente de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting e melhor marcador do campeonato, de ter subornado dirigentes da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do Colégio Disciplinar Antidopagem (CDA) para que o futebolista não fosse suspenso preventivamente depois de testar positivo num controlo de substâncias, feito no final do Tondela – Famalicão, a 5 de julho de 2020.

De acordo com as denúncias, reveladas esta sexta-feira pelo semanário Novo, o objetivo seria evitar a suspensão preventiva do jogador e não hipotecar assim as hipóteses de uma transferência do Famalicão para um dos grandes — cenário que acabou por efetivar-se no mês seguinte, quando a 18 de agosto o jogador, também conhecido como Pote, assinou pelo Sporting, por 6,5 milhões de euros. Também de acordo com o jornal, o Ministério Público abriu entretanto um inquérito-crime e está a investigar as suspeitas de corrupção que recaem sobre Jorge Pires.

Segundo as denúncias, que além de para a Procuradoria-Geral da República terão sido também enviadas diretamente para o juiz Carlos Alexandre, o agente de Pote terá despendido de um total de 80 mil euros para não colocar em causa a comissão que iria receber com a transferência do jogador — cerca de 900 mil euros, também de acordo com o Novo. Garantem as denúncias citadas, os 80 mil euros terão sido alegadamente pagos em duas partes a dirigentes das autoridades nacionais de antidopagem: 30 mil euros para Manuel Brito e António Júlio Nunes, respetivamente presidente e diretor-executivo da ADoP; e 50 mil euros a dividir entre Rui Alves, chefe da divisão jurídica da ADoP, José Fanha Vieira, juiz do CDA, e Luís Horta, também do CDA, médico e ex-presidente do Conselho Nacional Antidopagem, atual ADoP.