André Ventura em Coimbra para provar que não há "medo" e que "ruas também são do Chega"

“A esquerda perdeu o monopólio das ruas em Portugal.” André Ventura regressou a Coimbra, depois de ter sido “cercado” junto a uma igreja da cidade dos estudantes, em plena campanha eleitoral, para garantir que o Chega cresceu, está “sem medo” e com “coragem”. O percurso de mais de dois quilómetros foi feito essencialmente no meio de zonas residenciais e longe das tradicionais ruas de Coimbra para onde o percurso estava inicialmente previsto. Uma contra-manifestação foi marcada para a Praça 8 de Maio, o que trocou as voltas do percurso do Chega.

Cerca de 200 pessoas seguiram André Ventura, que liderou todo o desfile com uma faixa onde se lê “Ilegalização do Chega não. Lutaremos até ao fim” e onde garantiu que “as ruas também são do Chega e dos portugueses de bem” e “não só de quem tem cravos ao peito”.