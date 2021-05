Parecia mesmo. Estava a dar os sinais. Era quase como uma inevitabilidade. Acabou no final por não acontecer. João Almeida acabou por ser superado por Simon Yates no final da 19.ª etapa do Giro, que fez a ligação de 166km entre Abbiategrasso e Alpe di Mera, mas a segunda tirada em que conseguiu ser o segundo a cortar a meta teve o condão de abrir horizontes que pareciam já arredados há muito do português. Tanto que, olhando para aquilo que promete ser a penúltima etapa com chegada a Valle Spluga e o contrarrelógio final de 30 quilómetros em Milão, o corredor da Deceuninck Quick-Step tem em aberto a possibilidade de fechar a edição de 2021 no top 5 ou, caso exista uma quebra de Aleksandr Vlasov, repetir a quarta posição alcançada em 2020.

