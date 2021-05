A Comissão Europeia e a Rede de Centros Europeus dos Consumidores lançaram esta sexta-feira um diálogo formal com a plataforma online TikTok para que esta reveja as práticas e política comerciais, nomeadamente aquelas dirigidas a crianças.

Esta decisão segue-se a um alerta feito no início do ano pela Rede de Centros Europeus dos Consumidores sobre violações dos direitos dos consumidores da UE por parte da TikTok.

As áreas de preocupação específica incluem o marketing oculto, técnicas de publicidade agressivas dirigidas às crianças e certos termos contratuais nas políticas da rede social TikTok que podem ser considerados enganosos e confusos para os consumidores.

A TikTok tem um mês para responder e colaborar com a Comissão Europeia e a autoridade europeia dos consumidores coliderada pela Agência Sueca do Consumidor e pela Comissão Irlandesa de Concorrência e Proteção do Consumidor.