Summer Market Stylista

Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL). Praça das Indústrias, 1, Belém. 29 e 30 de maio 09h às 19h. 3 euros.

Para renovar o armário de Verão: Maria Guedes já se tornou num nome sonante quando se fala em mercados na cidade — a empresária e influenciadora traz de volta mais uma edição do seu badalado Summer Market Stylista, com uma seleção de mais de uma centena de marcas portuguesas expostas durante dois dias no Centro de Congressos de Lisboa. A oferta dá para todos — mulher, homem, criança, bebé e casa —, mesmo a tempo de abraçar os dias mais quentes que o mês de Junho costuma trazer consigo. Marcas como Bow Swimwear, Suuim, Latitid, Carolina Curado, Cantê, Melie Store, Grace Baby and Child, MaryGworld, Cata Vassalo, Anna Westerlund, Paparina Studio, MPL Beauty, San Pi, Tema, ISTO ou DCK vão estar presentes por lá. Para aquelas pausas de banca em banca, há comes e bebes para entreter os visitantes. Os bilhetes do mercado são comprados online e estão disponíveis em cada dia vários turnos com duração de três horas (à exceção da sessão das 9h da manhã que tem quatro horas).

Brunch The Kids Are Alright

Rua da Madalena, 195, Baixa. 210 522 735/ info@queimadolisboa.com.

Para ir e dividir com amigos: o ideal é mesmo ir com uma grupeta para poder provar tudo do menu e não ficar com água na boca e remorsos de não ter pedido este ou aquele prato. Desde o início de maio que vários cozinheiros se juntaram para tomar conta da cozinha do Queimado, no hotel Esqina, chefiada por Shay Ola. É lá que servem um brunch especial aos domingos a partir das 12h e pela tarde fora — este domingo, dia 30, será o último do mês a receber o formato The Kids Are Alright. O menu será preparado por Pedro Abril, Tiago Lima Cruz, Duda Ferreira, João Francisco Duarte e Zé Paulo Rocha, aos quais se juntam sempre alguns convidados como é o caso de Bernardo Agrela, Inês Matos Andrade, Rodolfo Lavrador e Francesco Ogliari nesta edição. O menu é revelado perto da data no Instagram, mas as reservas já podem ser feitas aqui.

Exposição “Sanatorium”

MAAT. Avenida Brasília, Belém. Quarta a segunda 11h às 19h. 9 euros.

Para ir a uma consulta com nota artística: as novidades no MAAT têm sido constantes e a mais recente vem em forma de exposição-terapia. Sim, isso mesmo, uma terapia levada a cabo pelo artista mexicano Pedro Reyes que pensou esta instalação originalmente para o Guggenheim de Nova Iorque, em 2011. Depois de ter passado por várias cidades, esta clínica temporária pede intervenção dos visitantes que acabam a envolver-se em cada estação proposta. Reyes desenvolveu uma série de terapias através da apropriação de técnicas de teatro, da psicologia Gestalt, do estado de fluxo, de atividades de grupo e jogos de construção de confiança, do psicodrama, da hipnose, da sabedoria e da cultura popular. Os visitantes são conduzidos por pessoas comuns (profissionais do MAAT) pelos tratamentos placebo que compõem este projeto ao longo dos espaços que visam curar as doenças e maleitas associadas à vida contemporânea. Descarregar a raiva num boneco almofadado? Confere. Partilhar um segredo e como recompensa poder saber o segredo de um estranho? É possível. Praticar o “Goodoo” num boneco fazendo o bem, em vez de partir para o voodoo? Também pode. O melhor é ir à terapia, que os tempos assim o ditam.

PoolBrunch

Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa. Reservas: 21 723 54 00 ou 91 439 10 60. Sábados e domingos 12h às 17h. 40 euros por pessoa.

Para comer, beber e mergulhar: não é novidade, mas é uma lufada de ar fresco chegar a esta altura do ano e confirmar que o Lisbon Marriott Hotel volta a ter o seu Pool Brunch, que além de lhe poder encher a barriga tem acesso à piscina e jardins do hotel. Há dois menus à escolha preparados pelo chef António Alexandre: o Classic e o Rainbow, ambos com direito a espumante à entrada. O primeiro inclui uma salada com várias frutas e legumes, ovos turcos, feijão com tomate, bacon, ovos benedict, sandes de pulled pork, pudim de chia, tartelete de morangos e bolo red velvet. O brunch Rainbow inclui também uma salada, ovos turcos, gaspacho de morango, empada vegan, tosta de abacate e ovo escalfado, salmão fumado, pudim de chia, tartelete de abacate e mousse de limão. O brunch é servido aos sábados e domingos, das 12h às 17h, e tem um preço de 40€ por pessoa (crianças entre os 5 e 10 anos pagam apenas metade). No fim, é aproveitar o dia para uns mergulhos e banhos de sol.

A Matança Ritual de Gorge Mastromas, com Bruno Nogueira

Transmissão no Facebook do Teatro Nacional D. Maria II. Sábado, às 21h. Bilhetes: 3,49 euros.

Para quem continua a preferir ficar em casa: o Teatro Nacional D. Maria II estabelece uma parceria inédita com o Facebook e faz deste espetáculo, que estreou em maio de 2019, a primeira transmissão paga na rede social realizada por uma entidade em Portugal. Com encenação de Tiago Guedes e texto de Dennis Kelly, a peça conta com Bruno Nogueira no papel de Gorge Mastromas, personagem central do espetáculo. O elenco integra ainda António Fonseca, Beatriz Maia, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabaço. Os bilhetes (3,49 euros), podem ser comprados aqui.

Ciclo de conversas “Próximos”

Edifício Sede – Grande Auditório. Avenida de Berna, 45A. Sábado a partir das 16h30. Entrada gratuita mediante levantamento de bilhete.

Para olhar para a distância com outros olhos: a Noite das Ideias ficou este ano guardada na gaveta e, por isso, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Institut Français du Portugal e a Embaixada de França, que a costumam organizar, reúnem-se agora para apresentar este sábado, 29, um ciclo de conversas “Próximos – Ideias de proximidade em tempo de distanciamento”, que convidam a refletir sobre o que pode aproximar as pessoas nestes tempos. O evento decorre no Grande Auditório (entre as 16h30 e as 18h00) ou através das plataformas digitais da Fundação, estando o palco ocupado com temas relacionados com a ciência, solidariedade, ambientalismo e ativismo, mas sempre com uma pergunta de base: esta crise pandémica, que nos forçou a um maior distanciamento, fez-nos sentir mais próximos uns dos outros? A resposta virá das palavras de oradores como a médica, astronauta e ex-ministra Claudie Haigneré, o comentador Paulo Portas, o sociólogo Michel Wieviorka, o físico nuclear João Caraça ou as filósofas (ambas especialistas em ética ambiental) Catherine Larrère e Sofia Guedes Vaz. O programa termina com a transmissão do concerto 2 pianos, realizado em 2018 no Grande Auditório, com dois pianistas portugueses – Mário Laginha e Pedro Burmester – a interpretarem peças de compositores franceses.

Feira do Mocho

Campo de Santa Clara, Lisboa. Sábado, das 9h30 às 19h. Entrada livre.

Para juntar duas feiras num único passeio: a Feira do Mocho está de regresso ao seu poiso favorito, o Mercado de Santa Clara, mesmo ao lado da Feira da Ladra, que também acontece neste sábado. A proposta é a de sempre: ficar a conhecer e apoiar pequenas marcas e artistas locais em áreas tão distintas como plantas, macramé, joalharia, peças em madeira, moda, cerâmica, produtos naturais e ilustração, entre outras. No fim de semana seguinte, a Feira do Mocho ruma a Almada.

Novo menu SoMos Restaurant and Lounge

Av. da Boavista, 1466, Boavista. Segunda a domingo 10h30 às 22h30 (esplanada), 12h30 às 15h (almoço) e 19h30 às 22h30 (jantar). Reservas: 22 607 25 52/ Somos.restaurant@ihg.com.

Para conhecer novidades: o SoMos, em plena Avenida da Boavista, viu chegar a nova estação para poder lançar a nova carta inspirada na cozinha mediterrânica e muito focada nos ingredientes frescos e da época. Nas entradas entram em campo os arancinis de cogumelos com maionese de cebolinho ou o camarão crocante com sweet chili, já no campeonato dos pratos principais joga-se com as novidades como o filete de dourada com buerre blanc, cremoso de pastinaga e vegetais salteados ou o bife de lombo com molho mostarda e batata sauté. Para rematar a refeição, entram novas sobremesas exóticas, é o caso da torta de azeitona com creme de ovos ou o picado de abelha. Para acompanhar tudo pode pedir a extensa carta de vinhos ou então enveredar pelo caminho dos cocktails de assinatura.

MURUS – The Climbing Temple

Av. Vasco da Gama, 774, Vila Nova de Gaia. 227 722 177/ geral@murus.pt.

Para subir na vida: inaugurado esta sexta-feira, dia 28, o MURUS – The Climbing Temple traz a Vila Nova de Gaia um complexo de escalada indoor com 400 metros quadrados. O novo espaço é um autêntico ginásio e tem disponível uma área escalável de 265 metros quadrados e 4,5 metros de altura ao solo, com níveis de dificuldade para iniciantes e especialistas e vários desafios para os mais corajosos. Além da prática lúdica da modalidade, o MURUS terá ainda workshops para crianças e adultos, e um serviço de acompanhamento de personal trainers para quem quer aperfeiçoar a coisa. A par disso, estão ainda planeadas atividades de saídas às rochas e cursos e formação de escalada desportiva e boulder. A escalada tem atraído cada vez mais praticantes, integrando agora, pela primeira vez, as modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos.

Espetáculo Corpo Anímico

Parque de Sinçães, Av. Carlos Bacelar, Vila Nova de Famalicão. Sexta 20h30. 6 euros.

Para celebrar duas décadas de teatro: integrado na programação dos 20 anos da Casa das Artes de Famalicão, o coreógrafo Pedro Ramos leva a palco esta sexta-feira, 28, “Corpo Anímico”, que surge da continuidade da sua obra “Alento”. O espetáculo resulta de experiência imersiva de quatro anos de investigação no contexto da floresta, onde acaba por explorar o corpo enquanto “pedaço de natureza” para desenvolver então uma dança anímica para um grupo de oito intérpretes. No fundo, tudo se resumo a impulsos, sensações e emoções.

Orquestra Jazz de Matosinhos

Teatro Municipal Constantino Nery, Avenida Serpa Pinto, 242, Matosinhos. Sábado, pelas 21h00. Bilhetes: 12,50€.

Para ouvir jazz com sotaque espanhol: seis meses depois do último concerto do Ciclo Novos Talentos do Jazz, a Orquestra Jazz de Matosinhos convida uma promessa do jazz espanhol para partilhar o palco na 13.ª edição do evento. Dirigida por Carlos Azevedo, o coletivo terá como solista convidado o trompetista Òscar Latorre que se estreou em nome próprio em 2018, com “Textures”, seguindo-se “A Pathway to Become”, em 2020, gravado em Basileia, na Suíça, para onde se mudou para frequentar o mestrado em Composição. Com 26 anos, o trompetista catalão vai partilhar temas originais como “Rine’s flow” ou “Delusion”, mas também músicas de nomes consagrados como Wayne Shorter, Mel Lewis, Fred Hersch, Kurt Rosenwinkel, Maria Schneider e Billy Eckstine.

1982 Bar no jardim da Churchill’s

Rua da Fonte Nova, 5, Vila Nova de Gaia. Tel.: 91 550 7322. Horário: sexta a domingo, das 12h às 19h.

Para brindar aos fins de tarde: no ano em que a marca Churchill’s celebra 40 anos, o aniversário é marcado com a reabertura do 1982 bar no jardim das caves de vinho do Porto, onde, além de uma vista privilegiada sobre o Douro, pode ainda conhecer o novo mural colorido de da ilustradora e artista visual Kruella d’Enfer. Na carta reinam os cocktails originais, com base de vinho do Porto, vinho a copo, tábuas de queijos e enchidos ou, para os vegetarianos, sugestões de húmus e vegetais. Há mesas e bancos disponíveis no espaço, mas se quiser estender a toalha na relva e fazer um piquenique, saiba que o bar tem várias caixas, para duas a quatro pessoas, compostas por produtos regionais do norte do país, garrafas de vinho e ainda receitas de cocktails para fazer em casa.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.