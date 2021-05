O Ministério da Saúde espanhol confirmou que, entre as quase cinco milhões de doses administradas, já quatro pessoas morreram em Espanha na sequência de tromboses após terem tomado a vacina da AstraZeneca, escreve o jornal ABC. Uma quinta morte está a ser investigada. Espanha registou até ao momento 20 casos de trombose — quatro deles fatais.

Estes casos não são novos. A primeira morte em Espanha foi anunciada a 15 de março e posteriormente foram surgindo os restantes casos. No entanto, só agora o Ministério da Saúde confirmou as mortes.

O uso da vacina da AstraZeneca foi restringido na maioria dos Estados-membros da União Europeia devido a casos raros de trombose relacionados com a sua aplicação, sendo as suas doses administradas apenas a pessoas com mais de 50, 55 ou 60 anos, em muitos países. Mais tarde a Agência Europeia do Medicamento (EMA) assegurou que a vacina da AstraZeneca “é segura e eficaz”.

Depois de uma investigação, os especialistas do regulador europeu concluiram que administração da vacina da AstraZeneca “não está associada a um aumento do risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos” nalguns dos vacinados com este fármaco.