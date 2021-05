Um homem de 56 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido, na terça-feira, com 35 quilos de heroína, avaliada em mais de 17 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo um comunicado do Cometlis, a polícia recebeu uma indicação de que “estaria a decorrer uma transação avultada de estupefacientes“, pelo que foi montada uma operação de investigação. “Após abordagem policial, foi possível deter e intercetar o suspeito, que transportava no veículo três sacos com heroína”, explica a PSP.

Foram apreendidas 350 mil doses individuais de heroína, com um valor estimado “entre 17 e 18 milhões de euros“, uma balança de precisão, duas armas de fogo e três viaturas.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde lhe foi decretada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.