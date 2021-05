Investigadores das universidades Católica e do Minho estudaram os problemas na alimentação e questões emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes para ajudar pais e educadores, e até conseguir fazer um prognóstico da doença.

“Os problemas emocionais e comportamentais que estão na base deste problema — alimentação restritiva e alimentação excessiva em crianças e adolescentes — e a relação que existe entre comportamentos alimentares e os problemas emocionais” foram os principais focos da investigação, disse esta sexta-feira Bárbara César Machado, uma das autoras do trabalho.

O estudo foi publicado na revista Journal of Child and Family Studies com o propósito de contribuir para a compreensão dos problemas da alimentação e da ingestão de alimentos na vida das crianças e adolescentes portugueses.

Uma das principais conclusões é de que é preciso que exista um “olhar integrador sobre o funcionamento global das crianças e adolescentes quando o objetivo é compreender o terreno favorável para a emergência de problemas da ingestão e alimentação”, explicou Bárbara César Machado.

Assim, sustentou, o principal foco desta investigação foi precisamente o de compreender os mecanismos coexistentes entre o comportamento alimentar e o funcionamento psicológico global de crianças e adolescentes através de uma amostra não-clínica. A realização do estudo foi, também, motivada para compreender os problemas da alimentação e da ingestão considerando a perceção dos pais e professores.

“Frequency and Correlates of Picky Eating And Overeating in School-aged Children: A Portuguese Population-based Study”, é o nome do estudo desenvolvido por docentes da Faculdade de Educação e Psicologia da Católica no Porto e investigadores do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano (CEDH), tendo como autores Bárbara César Machado, Pedro Dias, Vânia Sousa Lima e Alexandra Carneiro – em coautoria com Sónia Gonçalves (investigadora do GEPA, Unidade de Investigação em Psicoterapia e Psicopatologia do CIPsi — Escola de Psicologia, Universidade do Minho).

A investigação centrou-se na avaliação de um conjunto diversificado de problemas emocionais e comportamentais, incluindo a presença de picky eating (alimentação restritiva) e overeating (alimentação excessiva), em crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos, numa amostra total de 2.687 jovens. Esta avaliação contou com a colaboração de pais, professores e dos próprios jovens, considerando a perspetiva de cada um.

De acordo com Bárbara César Machado, docente da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, “há poucos estudos que combinem a avaliação do picky eating e do overeating em populações não-clínicas em idade escolar (6-18 anos)”, sobretudo se se procurar “relacionar aqueles comportamentos alimentares com a coocorrência de problemas emocionais e comportamentais”.

A investigadora considera ainda que “existem vantagens na compreensão destes comportamentos numa moldura que enquadre os diversos aspetos do funcionamento comportamental, emocional e social das crianças e adolescentes, quer do ponto de vista adaptativo, quer desadaptativo, para além de também serem consideradas as competências das crianças e adolescentes (sociais, escolares e relacionadas com as atividades que desenvolvem)”.

O estudo revelou que a alimentação restritiva foi identificada em 23,1% dos participantes, sendo esta mais comum nas crianças mais novas. Já a alimentação excessiva foi identificada em 24% dos participantes, sendo mais comum nas crianças mais velhas, com nível socioeconómico mais baixo e com excesso de peso.

Além disso, os resultados evidenciaram que tanto o picky eating como o overeating estão associados à presença de um conjunto diversificado de problemas emocionais e comportamentais nas crianças e adolescentes.

Segundo a investigadora, o principal contributo deste artigo foi reforçar que os resultados da investigação suportam a “possibilidade de um padrão mais vasto de problemas emocionais e comportamentais, potencialmente desadaptativos, poderem estar associados à presença de picky eating e de overeating”.

Os investigadores concluíram ainda a necessidade de haver um olhar integrador sobre o funcionamento global das crianças e adolescentes quando o objetivo é compreender o terreno favorável para a emergência de problemas da ingestão e alimentação, ao longo das diferentes etapas de desenvolvimento das crianças e adolescentes.

“Através do Sistema de Avaliação Empiricamente Validado (ASEBA), somos capazes de avaliar o picky eating e o ‘overeating’, podendo ajudar a contribuir para o prognóstico, curso e evolução de comportamentos que podem ser transitórios ou, pelo contrário, ter uma duração mais prolongada”, concluiu Bárbara César Machado.