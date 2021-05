Um dos meus memes preferidos de toda a internet, por me rever como num decalque em papel vegetal, é aquele que diz “esta reunião devia ter sido um e-mail”. Refere-se a todas as vezes que fomos inutilmente arrastados para reuniões de horas, mais redundantes que as rotundas de Viseu, quando afinal meia dúzia de linhas tinham arrumado a questão. É isso que fica depois desta temporada de “Master Of None”, mesmo tendo apenas cinco episódios: esta série podia ter sido um telefilme. Curtinho.

“Master Of None” surgiu originalmente em 2015 como o grito do Ipiranga criativo de Aziz Anzari, até então comediante de stand up e ator da sitcom de sucesso “Parks And Recreation”. Foi um dos primeiros grandes sucessos produzidos em exclusivo para a Netflix, conquistando o público e amealhando uma jeitosa vitrine de Emmys e Globos de Ouro. A segunda temporada, de 2017, continuou como uma série de humor, mas abraçando uma vertente mais melancólica e mostrando o interesse crescente de Anzari, cada vez mais imerso na realização dos seus próprios episódios, pelo cinema italiano. Ao longo de duas temporadas robustas os espectadores apaixonaram-se por Dev, um ator nova-iorquino à procura de trabalho e de um relacionamento. A segunda season acabou com uma dúvida: teria Dev encontrado ou não o amor junto de Francesca, uma italiana comprometida com um amigo?

[o trailer da nova temporada de “Master of None”:]

Quatro anos se passaram, nos quais muito se especulou sobre se “Master Of None” voltaria para uma terceira vaga e saciar a curiosidade deixada no ar. Entretanto, duas calamidades: uma pandemia mundial e um problema pessoal. Anzari foi apanhado na onda do Me Too, depois de uma mulher o ter acusado de má conduta sexual durante um encontro – algo que o ator nega, dizendo que tudo foi consensual. Apesar de ter purgado essa polémica no seu especial de stand up “Right Now” (de 2019), o que é certo é que quase desapareceu da vida pública. Talvez isso explique que na terceira temporada de “Master Of None” (que realizou na totalidade e co-escreveu com Lena Waithe), o personagem Dev apareça apenas durante escassos minutos.

Estamos aqui perante a primeira opção questionável desta nova temporada: não é o “Master Of None”, é outra coisa. O subtítulo “Moments In Love” não chega para distanciar à partida espectadores entusiasmados por retomarem contacto com uma série da qual gostam (gostavam?). Nem se pode propriamente dizer que é um spin off. Dev mal aparece, o humor deixa de ser o mote (não há uma única piada no guião, talvez uma ou outra conversa mais cáustica) e de repente estamos nas agruras da sua melhor amiga (Denise, interpretada por Waithe) e da sua mulher (Alicia, desempenhada por uma Naomi Ackie, a melhor parte desta temporada). É mesmo completamente outra série, como se o sono pós-jantar nos tivesse feito carregar no menu errado da Netflix.