Oeiras, Parede, Seixal, Faro. Estas são apenas algumas das localizações do país onde os consumidores se queixam de não estar a conseguir usar a rede Multibanco. O problema afeta não só os pagamentos com cartão, mas também os levantamentos nas caixas multibanco.

Até ao momento, não foi possível obter uma resposta oficial junto da SIBS, a empresa que gere a rede a nível nacional.

grande oeiras parque! não sei quantas lojas com milhares de clientes e os multibancos não funcionam em nenhuma loja (incluindo continente e as próprias caixas de multibanco) ☺️???? apocalipse zombie a acontecer a minha frente

Espetacular o multibanco fez puff e estou no Auchan sem poder pagar.

URGENTE Alguém que esteja no fórum em Faro com dinheiro vivo que me possa desenrascar que o multibanco não funciona??,????????????-

— Dany????????⚽ (@danicm92) May 28, 2021