O bom tempo e as temperaturas mais altas que se vão sentir este fim de semana em todo o país vão convidar uma ida à praia. De acordo com o Público, as autoridades vão reforçar a fiscalização a partir desta sexta-feira, de modo a evitar ajuntamentos e garantir o cumprimento das regras, como a utilização da máscara no acesso às praias.

A época balnear só começa a 12 de junho na maior parte do país, mas a polícia marítima, a PSP, a GNR e a polícia municipal esperam uma grande afluência às praias e, por esse motivo, vão estar em força no terreno. Nos locais onde ainda não começou a época balnear, a aplicação Infopraia, que notifica sobre a lotação das praias, não estará em funcionamento e as bandeiras que informam sobre o estado de ocupação das zonas balneares também não serão hasteadas.

Apesar da época balnear ainda não ter começado, Nádia Rijo, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), disse ao diário que a partir desta sexta-feira o dispositivo estará completo e em força para garantir a segurança balnear “com atenção especial na zona do Centro e do Sul” e também em praias ainda sem nadador salvador.

Segundo a AMN, haverá 745 elementos no território nacional, incluindo 66 militares em vigilância motorizada e 106 militares em vigilância apeada. O dispositivo conta também com 452 elementos da Polícia Marítima e com 121 elementos nas estações de salva-vidas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Devido ao bom tempo que se avizinha, vários municípios reforçaram os equipamentos para evitar ajuntamentos. Sintra é um deles. Segundo divulgou fonte do gabinete de comunicação da autarquia ao Público, “a polícia municipal e a proteção civil de Sintra, em articulação com as restantes autoridades de segurança e no âmbito das suas competências legais, vão já assegurar a vigilância de locais de risco de forma a garantir a segurança e o cumprimento da lei”. Também Oeiras vai reforçar a fiscalização.

Para este fim de semana, é previsto céu limpo ou pouco nublado e temperaturas que podem chegar aos 35 graus, principalmente no Centro e Sul do país.