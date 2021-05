O tenista Nuno Borges desistiu com uma lesão nas meias-finais do ‘challenger’ 4 de Oeiras e Gastão Elias vai estar na final do torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que termina domingo no Complexo Desportivo do Jamor.

Numa meia-final 100 por cento nacional, o jovem da Maia, de 24 anos, que figura no 275.º lugar no ‘ranking’ ATP, torceu o pé esquerdo quando estava em vantagem no marcador, por 6-4 e 5-5, e acabou por desistir perante o tenista da Lourinhã, número 292 na hierarquia mundial.

Apesar de ter tentado permanecer em jogo, Nuno Borges abandonou o centralito do Jamor, após ceder o segundo ‘set’, por 7-5, e permitiu a passagem à final ao compatriota, de 30 anos, que vai agora disputar o segundo título no Jamor, depois de se ter sagrado vice-campeão do Oeiras Open 1.

Na discussão pelo título, Gastão Elias vai defrontar o vencedor do encontro entre o jovem dinamarquês e número um mundial de júniores, Holger Rune (313.º ATP), de 18 anos, e o cazaque Timofey Skatov (441.º ATP).