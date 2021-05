Uma colisão frontal entre duas viaturas, em Vila do Conde, provocou esta sexta-feira a morte a um jovem de 20 anos, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

O acidente, de que resultou também um ferido ligeiro transportado para o Hospital da Póvoa de Varzim, ocorreu às 18h48 na Rua da Mata, acrescentou a fonte.

A vítima mortal foi conduzida para o Instituto de Medicina Legal do Porto, disse ainda. No local estiveram os bombeiros de Vila do Conde, num total de 18 operacionais, apoiados por nove viaturas.