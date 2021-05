Os Estados Unidos administraram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 a mais de 50% da população, estando 40% dos habitantes já imunizados, informaram na sexta-feira os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Segundo os CDC dos EUA, cerca de 166,3 milhões de pessoas (50,1% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina, tendo 133,5 milhões (40,2%) concluído o processo de vacinação.

Nos Estados Unidos, há três vacinas autorizadas pela entidade reguladora: Pfizer/BioNtech, Moderna e Johnson & Johnson.

Nas últimas 24 horas, o país registou 725 mortes provocadas por Covid-19 e 24.223 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com 593.881 óbitos desde o início da pandemia, os EUA continuam a ser o país com mais mortes e também com mais casos no mundo, com um total acumulado de mais de 33,2 milhões (33.237.543) de infeções.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.