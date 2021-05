Liliana Cá foi este sábado a vencedora do lançamento do disco da Superliga de atletismo, que está a decorrer em Chorzow, dando a Portugal o primeiro triunfo na competição que junta as melhores seleções europeias da modalidade.

A atleta lusa, já qualificada para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, confirmou o favoritismo, liderando sempre o concurso, para fechar com 61,36 metros no quarto lançamento, bem à frente da segunda, a alemã Marike Steinacker, que obteve 59,29.

Depois da vitória na Taça da Europa de Lançamentos, Liliana Cá confirma-se como a europeia em melhor forma, claramente candidata a um lugar na final olímpica.

Depois da não comparência da Ucrânia, devido a casos positivos do novo coronavírus na sua seleção, foram apenas sete os países a entrar em cena na liga principal do Campeonato da Europa de seleções.

A vitória no disco foi a exceção para Portugal, até ao momento, que segue destacado em último lugar – o único que desce de divisão – depois de várias classificações no último ou penúltimo lugares.

Com 10 de 40 provas disputadas, Portugal tem 22 pontos, contra 34,5 da Espanha, a seleção que antecede os lusos, no primeiro lugar da manutenção.