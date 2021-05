“Desloque-se para o miradouro, as pessoas estão a começar a juntar-se aqui”. Eram 23h e o ajuntamento mais temido pelo chefe João Dias começava a concretizar-se no miradouro de São Pedro de Alcântara. Centenas de jovens vindos do Bairro Alto e do Cais do Sodré começavam a juntar-se no miradouro mais turístico de Lisboa — um hábito que se iniciou com o desconfinamento e que já tinha sido alvo de polémica no início de maio.

A causa é simples de explicar: com o encerramento obrigatórios dos restaurantes e bares do Bairro Alto e do Cais do Sodré às 22h30, os jovens deslocam-se para aquele amplo espaço ao ar livre com vista para o Rossio e restante baixa de Lisboa.

Desta vez, contudo, a PSP do chefe João Dias estava preparada: centenas de jovens foram impedidos de continuar a festa por um cordão de duas dezenas de agentes da PSP, que bloqueava todas as entradas. Pelo meio, alguns protestos que não passaram de breves trocas de palavras. A ordem policial foi acatada de forma pacífica.

Um final feliz de uma noite em que o Observador acompanhou uma patrulha da PSP pelos pontos nevrálgicos da noite lisboeta que mais têm preocupado as autoridades nas últimas semanas. Uma noite em que as ruas desertas da baixa de Lisboa contrastaram com um Bairro Alto e um Cais do Sodré animados — e com várias brigadas da Cruz Vermelha a testarem gratuitamente mais de 80 jovens. Resultados? Todos negativos.