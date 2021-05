O Jardim

De Anna Walker (Fábula). 13,99€

Ema é um autêntico ratinho do campo na cidade. Quando os pais se mudam para a grande metrópole, sente falta das flores, das árvores, dos passarinhos, dos piqueniques e dos “tesouros” – pinhas, folhas e paus – que colecionava em frascos. Na busca por um jardim onde brincar, a sua adaptação à nova realidade é uma autêntica lição para pequenos e grandes, neste bonito livro pincelado por Anna Walker com aguarelas.

Uma Mãe é Como uma Casa

De Aurore Petit (Bruaá). 14€

Aurore Petit olha para a maternidade através de um conjunto de afirmações ilustradas que acompanham uma mãe – mais o gato e o parceiro – desde a gravidez aos primeiros passos do filho. Uma relação de entrega, reinvenção e constante mudança, onde uma mãe é não só como uma casa – nos primeiros meses de forma literal, e depois simbolicamente –, mas também uma estrada ou um remédio. Um livro universal e irresistível.

O Destino de Fausto

De Oliver Jeffers (Orfeu Negro). 17,50€

Mais um livro surpreendente (e imediatamente indispensável) de Oliver Jeffers, desta vez uma fábula sobre a sede de poder e as ditaduras. “Em tempos, existiu um homem que acreditava ser dono de tudo e que decidiu reclamar tudo o que era seu.” Assim começa O Destino de Fausto, onde a ambição não tem limites, e um tirano zangado perante os que não lhe obedecem quer vergar desde a mais pequena flor ao imponente mar. Para todas as idades, o livro é ainda uma lição de ritmo e de ilustração, fazendo dialogar páginas com o mesmo jogo de cores, e alguns apontamentos fluorescentes, com outras praticamente brancas.

O Bolo de Maçã

Texto de Dawn Casey, ilustrações de Genevieve Godbout (Fábula). 13,29€

Numa altura em que tanto se fala da importância de manter um “gratitude journal” (diário de gratidão), para perceber como nem tudo à nossa volta são más notícias, O Bolo de Maçã ensina, com simplicidade, a agradecer – e a valorizar – as mais pequenas coisas. Neste caso, são as maçãs colhidas no campo para fazer um bolo, e todo o trabalho que está por trás de uma árvore que dá frutos. A receita também cá está, no final da história, para pôr no forno e partilhar com a família e os amigos.

Eu Não Tenho Muito Medo do Escuro

Texto de Anna Milbourne, ilustrações de Daniel Rieley (Jacarandá). 13,90€

O velho medo do escuro é o pretexto para este livro inventivo, cheio de recortes que conseguem “apagar a luz” em diferentes páginas. A própria capa rija já aparece perfurada, deixando assim ver uma enorme quantidade de estrelas – uma das boas coisas “do grande e sedoso cobertor de noite” que cobre o mundo para que todos possam dormir, como aprende o protagonista.

Que Confusão!

Texto de Pippa Goodhart, ilustrações de Emily Rand (Fábula). 13,29€

Francisca, a protagonista deste livro, é uma espécie de Marie Kondo do mundo: gosta de arrumar tudo e organizar as coisas por grupos. Mas como será que se arrumam as pessoas? E a natureza? Um ponto de partida original e mirabolante para abraçar a confusão diversa em que vivemos.

Tancho

De Luciano Lozano (Akiara). 14,50€

Inspirado numa história real, Tancho é um lindíssimo álbum ilustrado que nos chega do Japão, através da Akiara. Em japonês, “tancho” significa grou e é a alcunha do protagonista, que vive fascinado com estas aves de crista vermelha. Primeiro observando-os de longe, depois assegurando a sua sobrevivência a cada inverno, Tancho é na verdade Yoshitaka Ito, o homem que há um século lutou por esta espécie quando ela estava quase a extinguir-se no Japão. Uma lição de respeito pela natureza ilustrada com mestria e para passar, tal como o legado que o inspirou, para as próximas gerações.

Martin Luther King Jr.

Texto de María Isabel Sánchez Vegara, ilustrações de Mai Ly Degnan (Nuvem de Letras). 12,65€

Continuando a coleção “Menino/as Pequeno/as, Grandes Sonhos”, que conta já com 10 títulos, a Nuvem de Letras publica mais uma biografia adaptada às crianças. Desta vez, María Isabel Sánchez Vegara conta a história de Martin Luther King, desde o dia em que um amigo o convidou para brincar em casa mas a mãe não o deixou entrar, por ser negro, aos protestos pacíficos que levaram ao maior movimento pelos direitos cívicos na América e ao famoso discurso “eu tenho um sonho”. Apesar do triste desfecho da vida real, o do livro é, como o próprio legado do Nobel da Paz, cheio de luz e respeito pelos outros.

Tu e Eu e Todos

De Marcos Farina (Orfeu Negro). 14,50€

Numa estética retro, o ilustrador argentino Marcos Farina faz a sua estreia na coleção Orfeu Mini com um livro para todos. Todos os que riem e choram, comem e dormem, se zangam e se surpreendem, cada um à sua maneira. Todos os que são iguais e diferentes, num olhar positivo e cheio de empatia que vem relembra a importância de respeitarmos e cuidarmos uns dos outros.

O Mundo Fantástico da Arte Através dos Tempos

Texto de Luís Ricardo Duarte, ilustrações de Sara Paz (Booksmile). 16,59€

Licenciado em História de Arte, o jornalista Luís Ricardo Duarte condensou num livro de capa dura os principais movimentos, obras e artistas deste universo fascinante. O Mundo Fantástico da Arte Através dos Tempos vem acompanhado de um repto – “procura, descobre, aprende” – e a ideia é mesmo desafiar os mais pequenos a viajarem por inúmeras obras de arte através de curiosidades e até atividades (como procurar uma lista de objetos numa pintura). Não falta sequer a indicação do museu onde o quadro apresentado pode ser visitado, ou referências a artistas portugueses.

Obrigado, Professor!

Texto de Kobi Yamada, ilustrações de Natalie Russell (Caminho). 10,90€

Numa homenagem a todos os professores – cujo papel foi ainda mais valorizado com o encerramento das escolas, motivado pela pandemia –, a Caminho edita este bonito álbum ilustrado. Nele, um ursinho descobre o mundo graças a um professor dedicado, que o desafia não só a aprender coisas novas mas também a superar-se. Na primeira página, há espaço para uma dedicatória por baixo da frase “obrigado/a por me ensinares”, pelo que dá uma bonita prenda para educadores.

1, 2, 3, Um Rei de Cada Vez

Texto de Sara Rebello da Silva, ilustrações de Raquel Russo (Jacarandá). 17,90€

São 771 anos de história condensados em 128 páginas, com os nossos reis a serem os protagonistas de “pequenas histórias para ler em cinco minutos”, como promete o subtítulo. Indicado a partir dos quatro anos, 1, 2, 3, Um Rei de Cada Vez pode ser uma boa porta de entrada na História de Portugal, através de curiosidades e episódios dos seus primeiros governantes.

Se o Mundo Inteiro Fosse Feito de Memórias

Texto de Joseph Coelho, ilustrações de Allison Colpoys (Fábula). 14,39€

Nota-se que este livro foi escrito por um poeta, neste caso pelo londrino Joseph Coelho. Com sensibilidade, e juntamente com as belíssimas ilustrações de Allison Colpoys, Se o Mundo Inteiro Fosse Feito de Memórias acompanha a relação entre uma neta e o avô, sendo um livro comovente sobre a passagem das estações e o que fica quando alguém desaparece.

A Verdade Sobre os Avós

De Elina Ellis (Fábula). 13,29€

Saltitante, como a própria capa, A Verdade Sobre os Avós faz um retrato enérgico dos mais velhos da família, através da desconstrução de uma série de ideias, normalmente associadas à terceira idade. Com humor e através das ilustrações, quebram-se preconceitos e tiram-se várias sugestões divertidas para fazer em família.

A Vida Selvagem na Cidade

Texto de Ben Hoare, ilustrações de Lucy Rose (Lilliput). 14,99€

A Vida Selvagem na Cidade mostra isso mesmo: as espécies de animais, não domesticados, que habitam junto às grandes áreas urbanas, ou nas próprias varandas dos prédios. A obra foi escrita pelo jornalista Ben Hoare, ex-editor da revista BBC Wildlife, e percorre os cinco continentes em 17 paragens da “selva urbana”. Dos esquilos de Nova Iorque aos tucanos do Rio de Janeiro, a Península Ibérica é representada com Sevilha e os seus andorinhões, osgas e cigarras.

Quando o Lápis e a Borracha se Juntaram

Texto de Karen Kilpatrick e Luis O. Ramos Jr. , ilustrações de Germán Blanco (Jacarandá). 11,90€

Duas coisas que para nós são inseparáveis podiam bem não o ser, já que fazem coisas antagónicas: uma escreve, a outra apaga. Quando o Lápis e a Borracha se Juntaram imagina precisamente, com humor, como uma disputa a carvão se transformou numa bonita amizade.

Kiki e Jax

Texto de Marie Kondo, ilustrações de Salina Yoon (Bertrand). 12,20€

Quando um esquilinho desata a arrumar o quarto e decide o que vai para dar, guardar ou pôr no lixo, abraçando-se a um livro que lhe traz “tanta alegria!”, isso é… Marie Kondo para crianças. A guru da arrumação continua a espalhar a mensagem e Kiki e Jax não é mais do que o Método KonMari explicado aos mais novos, através da história de dois amigos que começam a ficar sem espaço para as brincadeiras.

Como Se Fazem Amigos?

De Tom Percival (Jacarandá). 11,90€

Rosa tem jeito para muitas coisas e passa os dias a desenhar e a imaginar personagens – ao género Tim Burton –, mas não tem jeito para fazer amigos. A partir desta protagonista criativa e diferente, Tom Percival constrói uma história sobre a amizade, a timidez e a importância de saber partilhar e aceitar os outros.