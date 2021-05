Um golo a abrir o jogo, um golo em cima do intervalo, uma vitória que valeu bem mais do que isso: o Estrela da Amadora bateu este domingo a U. Leiria na Reboleira por 2-0 com bis de Paollo Madeira e assegurou o primeiro lugar da Zona Sul de promoção à Segunda Liga, carimbando assim o regresso aos escalões profissionais com os mesmos 11 pontos do Torreense (que ganhou ao V. Setúbal) mas vantagem no confronto direto.

