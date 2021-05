Os Estados Unidos registaram 421 mortes provocadas por covid-19 e 13.981 novos casos nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com 594.302 óbitos desde o início da pandemia, os EUA continuam a ser o país com mais mortes e também com mais casos no mundo, com um total acumulado de mais de 33,2 milhões (33.251.524) de infeções.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.

Cerca de 167,1 milhões de pessoas (50,3% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, tendo 134,4 milhões (40,5%) concluído o processo de vacinação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 848.213 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.