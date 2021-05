O tenista português Gastão Elias conquistou este domingo o título de campeão do ‘challenger’ 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, ao bater o dinamarquês Holger Rune no Complexo Desportivo do Jamor.

O tenista da Lourinhã, 292.º colocado no ranking mundial, precisou de duas horas e 46 minutos e de três sets para levar de vencida o jovem adversário, de 18 anos, e número um mundial de juniores, por 5-7, 6-4 e 6-4.

Depois de salvar nove dos 13 pontos de ‘break’ enfrentados, Gastão Elias conseguiu superar Holger Rune num disputado duelo e alcançar o seu oitavo troféu da carreira no ATP Challenger, o primeiro desde 2017.

“Foi um encontro muito intenso, quase três horas a lutar, com muita tensão e muito nervosismo. Sabia a oportunidade e a vantagem que tinha, tinha-o vencido há pouco tempo e queria aproveitar da melhor maneira. Infelizmente não foi o meu melhor encontro, mas o que importa numa final é vencer. Estou feliz, porque depois de ter feito final no Oeiras Open 1 poder acabar esta série de torneios com um título”, afirmou Elias, em declarações à SportTV.

Graças ao triunfo deste domingo no Jamor, o tenista português, de 30 anos, deverá ascender à 253.ª posição na hierarquia ATP.