O Ministério da Administração Interna anunciou este domingo que vão ser investidos 31,9 milhões de euros no Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) até final de 2022.

De acordo com o comunicado do Governo, o investimento é “mais um passo que permite dar continuidade ao funcionamento da rede SIRESP após o próximo dia 30 de junho”.

O Executivo acrescenta que os contratos celebrados terão uma duração máxima de 18 meses, contados a partir de 1 de julho. No passado dia 14 de maio, recorde-se uma resolução do Conselho de Ministros que definiu uma indemnização compensatória ao SIRESP no valor de 11 milhões de euros.

No mesmo dia, o Presidente da República promulgou o decreto-lei do Governo que define o modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede SIRESP, alertando, no entanto, para a “indefinição relativamente ao futuro” da rede de emergência.

Marcelo Rebelo de Sousa, contudo, promulgou o documento do Governo, justificando com a sua decisão com a necessidade de “assegurar o funcionamento ininterrupto de uma rede crucial para época de verão — usualmente mais complexa em termos de fogos florestais”

No comunicado divulgado este domingo, o MAI acrescenta que, “concluído o período transitório máximo de 18 meses, haverá uma gestão integrada de redes, que incluirá a rede SIRESP, a área tecnológica da Rede Nacional de Segurança Interna, as comunicações, o 112.pt e as bases de dados dos serviços e organismos da Administração Interna”.

A gestão, remata o Governo, ficará a cargo de uma “entidade da administração indireta do Estado a criar no prazo de 180 dias, contados a partir de 15 de maio”.

A decisão de não renovar a Parceria Público-Privada (PPP) da rede de comunicações do Estado SIRESP com a Altice foi anunciada em abril pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Antes, o presidente da Altice, Alexandre Fonseca, responsabilizou o executivo pelos atrasos na renovação do contrato