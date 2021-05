O Presidente da República defende que os bombeiros “querem-se mais e melhor capacitados, qualificados e preparados” e deixa uma palavra de “encorajamento, tenacidade e confiança” às corporações, uma vez que se aproxima a época de mais incêndios.

Numa mensagem divulgada no ‘site’ da Presidência da República, a propósito o Dia Nacional do Bombeiro, que hoje se comemora, o chefe de Estado aponta que esta data deve ser assinalada “não apenas como um momento de comemoração, mas também como um momento de reflexão” sobre o passado, presente e futuro.

No que toca ao futuro, Marcelo Rebelo de Sousa defende “que os bombeiros de amanhã querem-se mais e melhor capacitados, qualificados e preparados, para melhor servir e proteger o próximo, dentro do quadro de tarefas que lhes são conferidas”.

O Presidente da República dirige também “às bombeiras e bombeiros de Portugal, uma palavra de encorajamento, tenacidade e confiança, tendo em consideração o período que se avizinha”.

Na “reflexão sobre o presente”, Marcelo presta “o seu tributo às mulheres e homens que com permanente generosidade, altruísmo e disponibilidade, se prontificam diariamente para fazer parte de uma missão maior” e deixa “um particular agradecimento relativo ao contributo dos corpos de bombeiros no superar da atual crise pandémica”.

Quanto ao passado, o Presidente da República lembra “que a génese dos corpos de bombeiros em Portugal data de 1395, implementada então por Carta Régia de D João I, e que desde então, muitos foram aqueles que se dedicaram ao serviço à comunidade, mesmo com o sacrifício das suas vidas”.