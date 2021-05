Se adquirir um Bugatti Chiron, comercializado por um valor em torno dos 2,5 milhões de euros, antes de impostos, está fora das suas possibilidades, saiba que há duas realidades que deve ter presente. A primeira é que está longe de ser o único amante de supercarros a sentir dificuldades em adquirir um modelo deste construtor francês. A segunda é que a Bugatti lançou um novo produto com o seu emblema, muito mais em conta.

Porque nem só de cavalos, capacidade de aceleração e velocidade máxima vivem os que apreciam modelos como o Chiron, o fabricante francês continua a reforçar a gama de produtos sem rodas que oferece aos seus clientes. A última adição ao catálogo consiste num smartwatch, concebido em parceria com o fabricante austríaco VIITA, especialista em instrumentos que em primeira instância medem tempo, mas que na verdade são apreciados por fazerem muito mais do que isso, sobretudo através de ligações aos smartphones.

Os Bugatti Ceramique são fornecidos com pulseira em borracha ou titânio 6 fotos

A VIITA não se limitou a produzir um smartwatch com a Bugatti, uma vez que em cima da mesa estava a necessidade de conceber três modelos distintos, destinados a homenagear outros tantos modelos da marca. Assim nasceram os Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Divo e Le Noire.

Ao contrário de muitos relógios deste tipo, os Bugatti Ceramique caracterizam-se por possuir uma bateria que suporta 14 dias entre recargas, isto apesar de terem ecrã de alta-definição e a capacidade de medir pulsação, tempos por volta em pista e aceleração, através de uma ligação ao GPS.

O smartwatch pode ter correia de borracha ou titânio, sendo proposto com três mostradores distintos. O preço indicado no site da Bugatti é de 899€, um dos valores mais acessíveis entre os produtos estampados com o emblema da marca francesa. As encomendas estão abertas, mas os smartwatches só começarão a ser entregues a partir de Outubro.