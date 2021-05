A Nissan e a Galp voltam a juntar-se para tornar mais atractiva a opção pela mobilidade 100% eléctrica, numa campanha dirigida aos clientes particulares, que podem usufruir não só de uma redução de 10.000€ na compra de um novo Nissan Leaf, como também de descontos de 20% na energia em casa e de 33% na energia de carregamento nos postos públicos da rede Mobi.e, através do cartão GalpElectric.

Válida até ao próximo dia 31 de Julho, esta acção comercial abrange todos os clientes Galp que adquiram o Nissan Leaf a título particular, sendo que as vantagens anunciadas incluem também “preços especiais em combustível, garrafas GPL, equipamentos GPL, wallbox a ainda uma oferta exclusiva Uber Eats”, referem as duas empresas.

Com cerca de 5500 unidades a circular nas estradas nacionais, o Leaf é o eléctrico mais popular em Portugal e, depois de ter perdido a liderança do mercado para o Tesla Model 3 em 2020, parece apostado em reconquistar a posição cimeira do ranking de vendas no nosso país. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2021, surge à frente da berlina norte-americana com uma magra vantagem de oito unidades, fruto de um excelente desempenho em Abril e porque a Tesla, no mês passado, não expediu veículos para Portugal.

Recentemente, a Nissan Portugal anunciou uma parceria com a Uber que permitirá aos condutores da plataforma usufruírem de condições mais vantajosas no leasing ou renting de um Leaf. Agora foca-se nos particulares e junta aos 3000€ do incentivo do Estado à compra de veículos de baixas emissões mais 7000€.

Na página dedicada a esta campanha no site da marca não há qualquer referência a valores finais, apenas a indicação de que os interessados devem dirigir-se a um concessionário Nissan e aí solicitar “o seu código promocional, pessoal e intransmissível” para beneficiar das vantagens agora anunciadas. Mas, feitas as contas a partir dos preços praticados para clientes particulares indicados no site da Nissan, o prometido desconto de até 10.000€ para os clientes Galp que adquiriram um Leaf levará a que o eléctrico japonês passe a estar acessível por valores a partir de 19.400€, com bateria de 42 kWh e nível de equipamento Acenta. Neste caso, o motor eléctrico fornece 110 kW de potência (150 cv) e autonomia homologada em WLTP em ciclo combinado é de 270 km.

Ainda no âmbito da parceria com a Galp, o Leaf mais potente (160 kW/218 cv) e com a bateria maior (62 kWh) passará a estar disponível por preços desde 24.550€ – quase 5000€ mais barato que versão de acesso à gama com bateria de 42 kWh, considerando o preço de tabela. O Leaf 62 kWh percorre 385 km entre recargas.