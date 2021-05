O tenista austríaco Dominic Thiem foi eliminado este domingo, pela primeira vez na carreira, na ronda inaugural de Roland Garros, segundo ‘major’ da temporada, ao ceder diante o espanhol Pablo Andujar em cinco ‘sets’.

O número quatro mundial e campeão do Open dos Estados Unidos chegou a deter uma vantagem de dois ‘sets’ a zero, mas acabou por permitir a recuperação do adversário, 68.º classificado no ‘ranking’ ATP, e perdeu pelos parciais de 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 e 6-4, ao fim de quatro horas e 28 minutos.

Pablo Andujar, que há duas semanas tinha batido o suíço Roger Federer no ATP de Genebra, vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o moldavo Radu Albot e o argentino Federico Delbonis.