O secretário-geral adjunto do PS considerou esta segunda-feira que o PSD “não está confortável com a escolha que fez” para a Câmara do Porto, depois de o presidente social-democrata ter acusado os socialistas de desistirem de ganhar.

“Mostra que o PSD não está confortável com a escolha que fez e está com medo do candidato ou candidata que venha a aparecer do PS”, disse José Luís Carneiro à margem de uma reunião com o reitor da Universidade do Porto (UP), depois de confrontado com declarações do presidente do PSD, Rui Rio.

A 14 de maio, o presidente do PSD acusou o PS de desistir de ganhar no Porto e de ir a jogo “com as reservas” nas autárquicas porque o líder socialista “apoia Rui Moreira”, o independente à frente da Câmara desde 2013. “Nestas eleições do Porto em 2021, o PSD tem uma responsabilidade acrescida. O PS desistiu de ganhar o Porto, porque António Costa [líder do PS], na prática, apoia Rui Moreira [independente e atual presidente da Câmara] e, por isso, o PS nesta eleição vai apenas fazer figura de corpo presente”, disse Rui Rio, na ocasião.

No Porto, e numa cerimónia dedicada à candidatura de Vladimiro Feliz à Câmara nas autárquicas deste ano, Rui Rio acusou o PS, que ainda não apresentou candidato, de “só querer dificultar a vida ao PSD”.

O secretário-geral adjunto afirmou que o PS é um “grande partido” e quando vai a eleições vai para ganhar, ambição transversal a todas as câmaras do país. “O PS quando vai a jogo vai para ganhar”, sublinhou.

Sem revelar se será ou não candidato pelo PS à Câmara Municipal do Porto, José Luís Carneiro reforçou que a escolha dos candidatos socialistas “reveste-se de grande importância e significado” no Porto e em qualquer cidade do país.

O diálogo com a estrutura local e federativa tem sido frutífero e, portanto, saíra uma equipa mobilizada para servir a região e concelho [Porto]”, vincou.

O socialista assinalou que as autarquias são decisivas na articulação com o Governo para relançar a economia e as condições de vida das populações.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

Além do candidato do PSD, são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (Bloco de Esquerda), Diogo Araújo Dantas (PPM) e André Eira (Volt Portugal). As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.