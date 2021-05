Foi através da ironia que o candidato do PSD à câmara do Porto voltou a abordar o tema da final da Liga dos Campeões no estádio do Dragão, na cidade, que trouxe nos últimos dias milhares de britânicos a Portugal e que tem estado sob um coro de críticas.

Depois de se ter dirigido diretamente a Rui Moreira, Vladimiro Feliz questionou mais recentemente se, caso “um portuense [use] uma camisola de uma equipa da Premier League” numa “praia com lotação esgotada ou for apanhado a comer uma sandes sem máscara” é, ou não, multado.

Se um Portuense com uma camisola de uma equipa da Premier League for a uma Praia com lotação esgotada ou for apanhado a comer uma sandes sem máscara é multado? [É para um amigo.] — VladimiroFeliz (@VladimiroFeliz) May 30, 2021

Vladimiro Feliz tem usado nos últimos dias o Twitter para deixar clara a sua posição face à realização da final da Liga dos Campões no Porto. Antes, também numa publicação, criticou a mensagem recebida através do sistema de alerta de mensagens da proteção civil e que pedia às pessoas para cumprir as regras de segurança e distanciamento social, recordando que em Portugal ainda vigora a proibição de consumo de álcool na via pública. Escreveu Vladimiro Feliz que a mensagem “faz jus à expressão ‘para inglês ver'”, numa altura em que os relatos e imagens de adeptos ingleses contrariavam todas as recomendações dadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR