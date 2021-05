O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta segunda-feira queremos saber o que acha das medidas restritivas que estão em vigor. Em Portugal, a situação pandémica está em ligeiro crescimento no número de novos casos, mas o número de mortes é reduzido, tal como a pressão hospitalar.

Apesar da situação pandémica, este fim de semana milhares de adeptos estrangeiros circularam pelas ruas do Porto e mais de 15 mil pessoas puderam assistir à final da liga dos campeões no Estádio do Dragão o que levou a vários pedidos de demissão no governo.

Como se justificam as regras restritivas em Portugal?