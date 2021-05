Copa América sai da Argentina para o Brasil por causa da pandemia

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, esta segunda-feira, que a organização da Copa América 2020, que arranca em 13 de junho, foi atribuída ao Brasil, após a desistência da Argentina devido à pandemia Covid-19. A Colômbia, coorganizador da prova, já tinha desistido devido à contestação social.

“A Copa América de 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final [10 de julho] do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela Conmebol nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente”, pode ler-se numa publicação na rede social Twitter da confederação.

O primeiro contratempo para a prova aconteceu no ano passado, com a 47.ª edição da Copa América, que deveria ter-se disputado numa organização conjunta entre Colômbia e Argentina, a ser adiada por um ano.

Depois, a 21 de maio de 2021, a organização da Copa América foi retirada à Colômbia, com base no agravamento da pandemia no país e das tensões sociais, que já provocaram dezenas de mortos. Isto, depois de a Conmebol ter rejeitado um pedido do governo colombiano para adiar a competição.

Agora, a duas semanas do início da competição, a Conmebol considera “que, dadas as atuais circunstâncias, foi decidido suspender a organização da Copa América na Argentina”.

No domingo, a ministra da Saúde argentina, Carla Vizzotti, tinha já admitido que a realização da Copa América no país não estava “100% definida”. Na quarta-feira, o Governo argentino apresentou à Conmebol “os rígidos” protocolos de saúde para a realização da Copa América no país, que desde abril tem observado um aumento no número de casos de Covid-19. A confederação anunciou esta segunda-feira que o país não tinha condições para realizar a prova.

A Copa América vai assim ser disputada no Brasil, dentro das datas previstas, apesar de o país também não ter a pandemia de Covid-19 controlada.

No passado dia 30 de maio (um domingo), o Brasil registou mais de 43 mil casos de infeção, enquanto a Argentina e a Colômbia menos de metade. Mas quando se avaliam os novos casos pela média dos últimos sete dias e por milhão de habitantes, a Argentina surge numa situação pior, com mais de 676, contra os 493 na Colômbia e 290 no Brasil.