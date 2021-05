O festival de música Super Bock Super Rock não vai acontecer este verão. Na conta oficial do evento nas redes sociais, a organização revela que o festival foi adiado para julho de 2022 — mais exatamente para 14, 15 e 16 de julho de 2022.

É mais um grande festival de música e de verão que fica sem efeito em Portugal em 2020, devido à pandemia da Covid-19, às restrições nas viagens e à dificuldade de circulação de artistas em digressões internacionais. Festivais como o Rock in Rio Lisboa, NOS Primavera Sound e NOS Alive já tinham comunicado o adiamento para 2022.

O cartaz da edição deste ano do Super Bock Super Rock anunciava concertos de A$AP Rocky, Brockhampton, Slow J, Hot Chip, DaBaby, Foals, Kali Uchis, Local Natives e Boy Pablo, entre outros.

A promotora que organiza o festival, a Música no Coração, ainda não deu novidades quanto aos outros festivais de música e de verão que organiza, como o Sumol Summer Fest e o MEO Sudoeste.

Há ainda festivais em agenda em Portugal, apesar da Covid-19. O leiriense A Porta e o açoriano Tremor têm edições anunciadas para este ano e as organizações acreditam poder montar os eventos em segurança. Também o festival de fado Santa Casa Alfama deverá realizar-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda sem uma decisão tomada quanto à realização ou não dos eventos este ano encontram-se os festivais Sumol Summer Fest e MEO Sudoeste, já referidos, mas também o Vodafone Paredes de Coura (agendado para agosto) e o festival de hip-hop Rolling Loud.

O festival Rolling Loud, com um cartaz maioritariamente internacional e com um público de nacionalidade heterogénea, está anunciado para daqui a pouco mais de um mês, dias 6 a 10 de julho. Este sábado, foi publicada a seguinte mensagem na conta oficial do festival no Twitter: “Portugal, temos boas e más notícias para partilhar convosco. Uma declaração completa será publicada brevemente. Obrigado pela vossa paciência”.