O Presidente da República de Angola demitiu, nesta segunda-feira, Pedro Sebastião do cargo de ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como três militares de topo com funções nas áreas da segurança e defesa.

O comunicado de imprensa enviado aos órgãos de comunicação social não refere qualquer motivo para a decisão de João Lourenço, mas esta surge depois de na semana passada a Procuradoria Geral da República ter revelado o envolvimento de oficiais das Forças Armadas Angolanas ligados à Presidência num caso de tentativa de desvio de milhões de dólares, sendo suspeitos num processo-crime de peculato, retenção de dinheiro e associação criminosa.

Já então, na sequência daquela que ficou conhecida em Angola como a “operação Caranguejo”, João Lourenço, que tem feito da luta contra a corrupção a bandeira do seu mandato, tinha exonerado deste órgão sete outros elementos. Agora foi a vez dos generais Apolinário José Pereira, João Pereira Massano e António Mateus Júnior de Carvalho serem demitido dos cargos de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar; Diretor Nacional de Preservação do Legado Histórico-Militar do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria e de Secretário para os Assuntos de Defesa e Forças Armadas, respetivamente.