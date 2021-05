A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar aquilo que terá sido uma rixa entre moradores, no bairro da Quinta das Mós, em Camarate, na cidade de Loures, de acordo com informação avançada pelo Correio da Manhã. Uma pessoa foi morta a tiro e outras três ficaram feridas — um deles com gravidade.

A rixa entre moradores de um mesmo prédio terá ocorrido por volta da 1h00 da madrugada desta segunda-feira, segundo o Jornal de Notícias. Um homem de 34 anos foi encontrado pela PSP e por meios de socorro em paragem cardiorrespiratória na sequência de um disparo de arma de fogo. Apesar de uma tentativa de renaimação, o homem acabou por morrer no local.

As restantes vítimas são dois homens e uma mulher que terão sido esfaqueados na mesma zona. Um dos feridos ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo o Jornal de Notícias. Os outros dois, com ferimentos ligeiros num braço e na cabeça, foram levados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.