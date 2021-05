Rotunda da Boavista, Fontainhas e Lordelo do Ouro são os três pontos da cidade que se converteram em parques de diversões, onde já pode encontrar carrosséis, carrinhos de choque, mesas de matraquilhos, farturas e manjericos a lembrar a quadra de S. João. Em reposta ao Observador, a câmara municipal do Porto garante que este ano, devido à pandemia, a noite mais longa do ano na cidade “não contará com o tradicional fogo de artifício nem com os concertos na Avenida dos Aliados”, porém foram instalados em três pontos equipamentos de diversão aprovados pela Direção Geral da Saúde.

“Esta atividade, recorde-se, está relacionada com o apoio que a Câmara do Porto formalizou com o setor das diversões itinerantes, que foi fortemente afetado pela pandemia”, revela o município, acrescentando que na semana passada foi assinado um protocolo relacionado com a ocupação e exploração destes três espaços públicos na cidade, de 21 maio e 30 de junho, por empresas do setor.

“O apoio municipal é materializado através da isenção do pagamento das habituais taxas e licenciamentos, no valor de 155 mil euros, da garantia do policiamento dos três espaços identificados durante o seu horário de funcionamento, bem como da infraestrutura elétrica dos locais cedidos até ao valor máximo de 30 mil euros”, adianta a mesma resposta.

Estes equipamentos de diversão têm uma lotação reduzida e todas as medidas de segurança impostas, funcionam de domingo a quinta-feira, das 16h às 22h30, sendo que às sextas, sábados e vésperas de feriados, o horário é alargado, das 12h às 22h30. Já os espaços de restauração estão abertos das 12h às 22h30.