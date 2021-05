A queda de um veículo todo-o-terreno por uma ravina na zona do São Bom Homem, no concelho de Silves, no Algarve, provocou esta segunda-feira um morto e um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente que ocorreu a meio da tarde desta segunda-feira, provocou a morte de um homem, de 62 anos, e ferimentos numa mulher de 57, ambos de nacionalidade alemã.

“As causas do acidente estão a ser apuradas, mas poderá ter tido origem num despiste”, apontou a fonte.

Nas operações de resgate das vítimas estiveram envolvidos 25 elementos dos bombeiros de Silves, do Insttituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana, da Proteção Civil Municipal de Silves, apoiados por um helicóptero do INEM.