A Unilabs e o grupo HPA Saúde inauguram esta segunda-feira um novo laboratório de Biologia Molecular no Algarve, num investimento de 1,5 milhões de euros, o qual permite alargar a capacidade de resposta em testes à Covid-19.

O laboratório, adianta um comunicado, “terá a capacidade para realizar mais de 15 mil testes dia e representa um investimento de 1,5 milhões de euros, com a criação de 50 postos de trabalho no laboratório e na rede de testagem a montar no terreno, por toda a região do Algarve”.

O novo laboratório de Biologia Molecular, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Faro, está “integrado na operação Summer Safe Portugal” e “permitirá alargar a capacidade de resposta em quantidade e tempo a testes Covid-19, nomeadamente dos testes padrão PCR“.

“Com o incremento de turismo expectável para os meses de verão no Algarve, e a obrigatoriedade de realização de testes para a entrada em Portugal e regresso aos países de origem, a Unilabs, em parceria com o Grupo HPA Saúde reforçará, desta forma, a capacidade de testagem da região, permitindo uma resposta mais rápida, sem necessidade de transporte de amostras fora do distrito”, lê-se na nota. O centro de rastreio está situado em Faro.

“Em paralelo com a instalação deste centro, vai ser criada uma rede de locais específicos e rotas programadas em unidades hoteleiras, ampliando a facilidade e conveniência no acesso a estes serviços essenciais”, referem a Unilabs e o Grupo HPA Saúde.

“O expectável aumento do número de turistas estrangeiros exige uma resposta laboratorial eficaz e em tempo útil“, afirmou o presidente executivo da Unilabs, Luís Menezes, citado no comunicado.

O responsável acrescentou que “a Unilabs e o grupo HPA pretendem prestar um serviço de qualidade e excelência a todos os que dele necessitem” e, por isso, as duas entidades, optaram “por criar este laboratório para reforçar a capacidade de resposta local no Algarve, durante os meses de verão”. “É um investimento em qualidade e proximidade, que consideramos ser essencial e uma mais-valia para apoiar a retoma do turismo no Algarve”, sublinhou.

Segundo o presidente do conselho de administração da HPA Saúde, João Bacalhau, o serviço agora disponibilizado em parceria com a Unilabs Portugal “aumenta significativamente a capacidade de resposta na região, num período crítico para todos os milhares de visitantes, e criando as condições para uma resposta com maior comodidade e rapidez”.