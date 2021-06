Aproveitar os longos dias de praia (ou na piscina) é a especialidade dos mais pequenos, embora caiba a pais e cuidadores certificarem-se de que nada falta na lista de itens balneares, dos protetores solares, imprescindíveis em qualquer tipo de exposição ao sol, ao sortido de artefactos lúdicos que torna memorável o momento de ir a banhos.

Na nossa lista de compras há 35 ideias para tornar celebrar o verão, torná-lo mais seguro e divertido, mas também para deixá-lo com mais pinta. Do rol de essenciais, disponível na fotogaleria, fazem parte marcas portuguesas bem conhecidas — a linha infantil da Cantê, que completa este verão dez anos de existência ao sol, a Futah, especialista em toalhas de praia, e ainda a Pecegueiro & Filhos, que continua a trazer para o guarda-roupa infantil as inspirações de outras épocas.

Mas o verão de 2021 também traz novidades: uma nova coleção de óculos de sol, fruto da colaboração entre a marca de roupa Jangada e a Fora Sunglasses e composta por dois modelos, disponíveis em quatro cores, e a Palm UV Clothing, uma plataforma portuguesa que reúne algumas propostas internacionais de vestuário e acessórios para crianças com proteção solar UPF 50+.

O resto são os habituais charmes da estação: as sandálias de velcro, os fatos e calções de banho estampados, os acessórios em palhinha e até os Crocs, que podem estar de regresso para os adultos, mas que nos pés dos mais pequenos nunca foram a lado nenhum. Veja todas as sugestões na fotogaleria.