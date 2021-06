Boletim DGS. Terça-feira com mais casos desde 6 de abril

O número de casos registado esta terça-feira aumentou de forma substancial face ao mesmo dia da semana passada, de 237 para 445 casos (+18,7%), tornando-se mesmo a terça-feira com mais infeções desde 6 de abril (quando houve 874 casos).

Desde então foram registados menos casos a 13 de abril (408), 20 de abril (424), 27 de abril (353), 4 de maio (258), 11 de maio (268), 18 de maio (386) e 25 de maio (375).

Em relação à média dos últimos sete dias, desde quarta-feira 26 de maio, é de 528 casos diários, um valor superior ao registo dos sete dias imediatamente anteriores a este período — 439 casos/dia entre 19 de maio e 25 de maio.

Com 249 casos, Lisboa e Vale do Tejo — região que engloba ainda parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria — teve mais de metade das novas incidências do país (+55,9%). Seguem-se Norte (114 casos), Centro (42), Alentejo (13), Açores e Algarve (ambos com 12) e Madeira (3).