Foi temporário mas voltou. Depois de se ter estreado no verão passado com o restaurante pop up Casa dos Ecos, o chef Pedro Lemos, com restaurante homónimo e com uma estrela Michelin no Porto, regressa ao espaço situado na Quinta do Bomfim, em pleno Douro vinhateiro, propriedade da família Symington, para voltar a chefiar a cozinha.

O registo gastronómico mantém-se semelhante ao do ano passado, com pratos regionais do Douro, sobretudo, confecionados com recurso a técnicas tradicionais e o uso do fogão de lenha. Estarão no menu a sopa de lavrador do Douro, o escabeche de peixe, o arroz de pato, os milhos e o cabrito, sendo estes apenas alguns exemplos.

A Casa dos Ecos fica no ponto mais elevado da Quinta do Bonfim, estando rodeada de vinhas, o que faz da vista um sonho virado para o rio Douro e seus socalcos. Para a segunda temporada do Casa dos Ecos a quinta decidiu alargar o terraço para poderem receber mais pessoas que as que visitaram o espaço em 2020.

“É para mim um prazer ser parte desta iniciativa de trazer ao Douro Vinhateiro esta experiência única, onde se fundem os pratos tradicionais harmonizados com os vinhos Symington, com a arrebatadora paisagem sobre o Douro, que a Quinta do Bomfim nos proporciona”, notou ainda Pedro Lemos.

Além do que vai para o prato, e com uma localização prestigiada no que toca aos vinhos, nesta segunda temporada do pop up são estes que saem reforçados com direito a programação especial. O menu casa habitualmente com vinhos DOC Douro e vinhos do Porto do portefólio da família Symington, está claro, mas a experiência alarga-se ao chamado “Programa Liberdade”, que vai promover serões musicais no meio das vinhas.

“Estamos muito entusiasmados por reabrir, pelo segundo ano, o Casa dos Ecos com o talentoso Pedro Lemos. Foi muito bom ver tantas pessoas a visitar-nos no ano passado, neste lindíssimo local, no meio da nossa vinha”, explicou em comunicado Johnny Symington, chairman da Symington Family Estates.

Nesse mesmo programa estão incluídas provas do recém-engarrafado Dow’s Porto Vintage Quinta do Bomfim 2019, produzido a partir de uvas da propriedade, que está à venda em exclusivo para já na própria quinta. Para quem visitar o pop up haverá também provas a copo de edições raras e limitadas de Portos Vintage da família, assim como de DOC Douro de colheitas antigas. O Casa dos Ecos receberá ainda o lançamento de um novo Porto da marca Cockburn’s. Estas experiências vão sendo anunciadas na página de Instagram do espaço Casa dos Ecos.

Desta vez, o pop up ficará apenas até outubro deste ano — em 2020 acabou por se estender até novembro. Os quatro meses de funcionamento do ano passado valeu ao espaço e ao restaurante, classificado pelos Best Wine Tourism Awards como um dos melhores restaurantes das regiões vitivinícolas abrangidas pela cidade do Porto – Douro e Vinhos Verdes, o galardão “Best Wine Tourism Restaurants”.

Casa dos Ecos – Quinta do Bonfim. Largo do Videira, Pinhão. Terça a sábado 12h30 às 20h30 e domingo 12h30 e 16h. Reservas no site. 935 452 975 / info@casa-dos-ecos.com.