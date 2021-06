A pele não é um órgão qualquer: é o maior do corpo e corresponde a cerca de um sétimo do nosso peso corporal. Tem funções muito importantes no correto funcionamento do organismo, como, por exemplo, atuar como barreira que protege o nosso corpo do ambiente externo ou regular a nossa temperatura. Por vezes, podem surgir manchas na pele que, embora sejam na maior parte dos casos benignas, sem perigos para a nossa saúde, podem ser incomodativas para algumas pessoas. Felizmente, há soluções para acabar com elas e que pode colocar em prática sem sair de casa. A gama Vinoperfect de Caudalie é uma delas. Saiba mais.

Como é constituída a pele?

A pele é um órgão muito mais complexo do que à primeira vista possa parecer. Sabia que numa área de cerca de seis centímetros quadrados, podemos encontrar 650 glândulas sudoríparas, 20 vasos sanguíneos e mais de mil terminações nervosas? E tudo isto num tecido que tem apenas alguns milímetros de espessura. Vamos, então, falar sobre a sua constituição, que conta com três camadas principais:

Epiderme: é a camada mais exterior e que está constantemente a ser regenerada – elimina cerca de 500 milhões de células mortas por dia, que caem para dar lugar a novas. Estas são produzidas nas camadas mais interiores da epiderme, “subindo” para a camada superficial ao longo de quatro semanas. As suas principais funções são, precisamente, a produção de novas células cutâneas, dar à pele o seu tom (graças a um pigmento chamado melanina) e proteger o corpo;

Tecido subcutâneo: tecnicamente falando, não faz parte da pele, mas é o que a une aos nossos ossos e músculos, e leva a circulação sanguínea e nervosa, o que o torna muito importante.

Para que serve a pele?

A pele assume um papel fundamental no nosso organismo e tem muito mais funções do que aquelas que provavelmente conseguimos enumerar de cabeça. Em primeiro lugar, é a principal barreira do nosso corpo, atuando como um escudo que nos protege das mais variadas agressões exteriores, como, por exemplo, dos efeitos da radiação solar e de microrganismos, como bactérias. E mais: a pele faz mesmo parte do sistema imunitário, sendo capaz de detetar infeções. A nossa pele é também uma espécie de armazém de lípidos (gordura) e de água, prevenindo a desidratação resultante da evaporação. Este órgão é também muito importante para nos proteger de lesões, pois possui terminações nervosas que detetam a temperatura (seja muito quente ou muito fria), toques, vibrações e ferimentos. Podemos ainda juntar a esta lista a função de termorregulação. Isto é, a pele ajuda-nos a manter o corpo fresco através da transpiração e da dilatação dos vasos sanguíneos. Por outro lado, os arrepios (ou pele de galinha) e a vasoconstrição permitem que retenhamos o calor e nos mantenhamos quentes.

Tipos de manchas

Há vários tipos de manchas que podem surgir na nossa pele, com diversas causas possíveis, tais como alterações hormonais; excesso de exposição solar sem proteção; gravidez; a toma de alguns tipos de medicamentos, como contraceptivos e medicamentos fotossensibilizantes; envelhecimento da pele; infeção por fungos; e predisposição genética. Têm, no entanto, um fator em comum: a hiperpigmentação, que é a produção elevada de melanina. Algumas das manchas mais comuns são:

Lentigos solares (ou manchas do sol)

Como o próprio nome indica, resultam da exposição solar e surgem nas zonas da pele mais expostas, como o rosto, decote, ombros e mãos. São castanhas, lisas, sem relevo, e podem ser arredondadas ou irregulares.

Manchas de acne

Estas manchas costumam ser escuras, mas também podem ter tons avermelhados, castanhos ou arroxeados, e afetam sobretudo a zona T (testa, nariz e queixo) e o tronco. São causadas pela cicatrização de uma borbulha acneica, que, devido à inflamação, favorece a produção do pigmento melanina.

Manchas hormonais e melasma

Também conhecidas como “pano de gravidez”, podem ser causadas por alterações hormonais, como a gravidez, toma da pílula, menopausa ou algum tipo de tratamento médico (como a terapia de substituição hormonal). Cerca de 90% dos casos de melasma são registados em mulheres, sendo que as pessoas com peles mais morenas correm maior risco de desenvolver este tipo de mancha. Manifestam-se muitas vezes em simetria, por exemplo, nas maçãs do rosto e na testa, e têm uma cor castanha ou acinzentada.

Manchas de envelhecimento

Costumam surgir a partir dos 40 anos, mas são mais comuns após os 50 anos. São pequenas e escuras, e surgem mais no rosto, decote, ombros e mãos.

Habitualmente, as manchas não são motivo de preocupação em termos de saúde, mas podem ser incomodativas do ponto de vista estético, o que leva a que as pessoas as queiram atenuar.

A solução perfeita para as manchas

Eficaz em todos os tipos de manchas, a gama Vinoperfect de Caudalie tem efeito antimanchas logo a partir do primeiro frasco. Aqui, há produto que merece destaque: o Sérum Luminosidade Antimanchas, que promete (e cumpre!) atenuar o tom das manchas em até 63% após apenas a utilização de um frasco. Não é, portanto, de admirar que seja um produto de culto da Caudalie, o número um dos antimanchas em farmácias em França e em Portugal. Este sérum é o produto da gama com maior concentração em Viniferina antimanchas (1000ppm) e não só previne como corrige todo o tipo de manchas, em todos os tipos de pele. Por isso, se tem pele sensível ou oleosa e está a pensar se estes produtos serão adequados para si, a resposta é “sim”. A gama Vinoperfect é tolerada por todos os tipos e tons de pele, e não é irritante nem fotossenssibilizante.

A inspiração para a criação desta gama vem de uma tradição ancestral. Há vários anos, nas vinhas de França, as mulheres aplicavam a seiva dos sarmentos de videira — de onde provém a Viniferina — no rosto e nas mãos para atenuar as manchas na pele e iluminar a tez. Através do estudo cientifico desta seiva apuraram-se as propriedades do ingrediente chave, a viniferina — 62 vezes mais eficaz do que a Vitamina C, e nasceu Vinoperfect de Caudalie. Apresentamos-lhe os restantes produtos da gama:

Essência Glicólica Concentrada Luminosidade: É a primeira etapa da rotina Vinoperfect, preparando a pele para os benefícios do sérum, ao mesmo tempo que potencia a sua eficácia sobre a luminosidade. Esta essência é enriquecida em ácido glicólico, afinando o grão da pele e iluminando a tez;

Cuidados da pele ainda mais naturais e vegan

A eficácia é um fator importante a ter em consideração quando compramos um produto cosmético, mas a origem dos seus ingredientes tem vindo a ganhar cada vez mais relevância para o consumidor, que procura fazer escolhas mais conscientes. A gama Vinoperfect de Caudalie foi reinventada, e tem agora uma fórmula ainda mais clean (que é como quem diz, mais segura, sem ingredientes tóxicos), e mais natural (com uma taxa de naturalidade que ultrapassa os 95%) e é adequada para vegans. E tudo graças aos avanços da biotecnologia e ao desejo da marca em ser cada vez mais natural. Falando de clean beauty, o sérum antimanchas de Vinoperfect é um ótimo exemplo: contém um novo emulsionante biomimético, que mimetiza a organização em camadas da estrutura da pele. E qual a vantagem? Esta semelhança favorece a penetração da Viniferina, otimizando a sua ação sobre as manchas.